Criminelen hebben het gemunt op motorkappen van Rotterdamse Peugeots

"Mijn buurman appte. Ik dacht eerst nog dat het gephotoshopt was, maar ik ben toen toch maar naar buiten gegaan", vertelt een beduusde Robin die in Rotterdam-Noord aan de Kleiweg woont. "Het had die nacht hard gewaaid dus ik dacht dat de kap was weggewaaid, maar toen zag ik de ingeslagen ruit en wist ik genoeg."

Robin is niet de enige Rotterdammer die slachtoffer is geworden van een gestolen motorkap van zijn of haar Peugeot. De afgelopen week zijn er een tiental verdwenen, met name van het type 5008. De politie kan dat niet bevestigen, maar verschillende autobedrijven uit de regio wel. Zo ook Möller Autoschade in Rotterdam-Noord. "De afgelopen dagen zijn er zeven Peugeots binnengekomen. Bij alle auto's is de motorkap gestolen en dat gaat kinderlijk eenvoudig door een ruitje in te tikken", zegt medewerker Nicole Knoop.

De ene week een motorkap, de andere week koplampen

Bij Möller kijken ze niet op van deze praktijken. "We krijgen regelmatig ineens veel auto's binnen van een bepaald merk waarvan een specifiek onderdeel is gestolen. Denk aan Audi's of een Mercedes waar ineens de koplampen van ontbreken." Volgens Knoop gaan de gestolen items op bestelling bij de criminelen en worden ze vaak direct geëxporteerd naar het buitenland. "Voor de auto-eigenaren is het wel een dure grap. Een gestolen motorkap kost je al snel tussen de drie à vierduizend euro."