Tebbie Ries met z'n Songfestival: deze Rotterdamse wijken laten van zich horen met muzikale talenten

Als eerste gaat hij langs in Rotterdam-Noord, waar hij voor Open Up Noord spreekt met Mitchel Samson. Hij is zelf muzikant, creatief ondernemer en werkt voor Cult Nort, de plek waar ze jongeren helpen met het ontdekken en ontwikkelen van hun passie. Jongeren kunnen hier van alles doen: masterclasses en workshops volgen, leren presenteren en zingen. Sara Verbeten is één van de talenten die via Cult Nort een podium krijgt om haar zangkwaliteiten ten gehore te brengen. Ze heeft een eigen liedje gemaakt die iedereen via een QR-code op de grote poster buiten bij Cult Nort kan luisteren.

Rotterdam-Noord: prominente bezoekers op doeken

De tweede gast die Richard bezoekt is Viola Schaaf, ook van Open Up Noord. Viola heeft allerlei dingen bedacht die ervoor moeten zorgen dat het songfestival blijft 'leven' onder de mensen, ondanks dat we het door corona op een andere manier vieren. "We hebben een expositie in de buitenruimte georganiseerd en allemaal doeken gemaakt met foto's van prominente bewoners. Daarnaast hebben we mensen uit de wijk opgeleid tot verslaggever die naar de bewoners zijn gegaan om te filmen." En op die doeken met foto's van bewoners staat een QR-code die mensen kunnen scannen, waarna ze het interview met de bewoners te zien krijgen. "Bijzonder toch?"

Rotterdam-Zuid: Afri Open Up

Van Rotterdam Noord, gaat Richard naar Rotterdam-Zuid. Hij ontmoet daar Inge Schippers van Afri Opens Up en zangeres Lena Evora. De twee vrouwen zitten voor een winkel met Spaanse en Portugese specialiteiten. Het typeert de wijk. "Ik houd van Zuid. Je hebt heel veel culturen, heel veel religies, geuren, kleuren, eten, kameraadschappelijkheid onderling en de interesse in elkaar", zegt Inge.

Waarom zij Afri Opens Up heeft bedacht? "We wilden letterlijk de Afrikaan in de wijk opengooien. We wilden het bijzondere talent laten zien dat hier muzikaal aanwezig is, onder wie Lena Evora", vertelt ze. Eigenlijk zou Lena in de maand mei gaan optreden op een festival, maar dat ging door corona niet door. Toen is de organisatie gaan bedenken hoe je toch op een veilige manier cultuur kan aanbieden aan mensen. "Zo kwamen we op het idee om op verschillende plekken in Zuid artiesten op te laten treden. Ik was daar één van."

Hoogvliet:

En als laatste stop gaat Richard langs in Hoogvliet, in het moderne gebouw van Art Studio. Victoria Pompa zag de oproep van 'Rotterdam laat je horen!' en bedacht zich geen moment. Ze riep de Hoogvlieters op om een eigen songfestivalnummer op te sturen. "Als je weet dat in Rotterdam zo'n groot feest komt, kan je dat niet aan je voorbij laten gaan." Elisa van Dolderen-Amatsahip is één van die zangeressen. Of ze nu wilde of niet, ze zou meedoen, en daar is ze Victoria heel dankbaar voor.

Een ding is zeker: of je op Noord bent, in Afrikaanderwijk op Zuid of in Hoogvliet, het Songfestival leeft in Rotterdam.