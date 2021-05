Politie: ‘Criminelen ronselen mbo-studenten op school voor hand-en-spandiensten’

De agentes hebben een belangrijke oproep: praat met je kinderen over hand-en-spandiensten voor cybercriminelen. Volgens Yoanne gaan criminelen zo ver dat ze jongeren bij bijvoorbeeld mbo-scholen staan te ronselen voor hand-en-spandiensten.



"Criminelen komen met een heel mooi verhaal en beloven regenbogen en potten vol goud als een jongere even zijn of haar bankpas afstaat. Of ze komen met een andere kleine handeling, zoals de vraag of de jongere even een rekening voor hem of haar kan openen", legt de agente uit. Ook worden jongeren via internet geronseld met accounts over snel geld verdienen. “Voor jongeren is het heel makkelijk zulke hand-en-spandiensten te doen”, legt Johanna uit. “Als je zegt: joh, geef me even je bankpas, over een half uurtje krijg je hem weer terug en dan krijg je 50 euro. Of soms nog meer.”

Gina en Yoanne van de politie met presentator Ruud de Boer | Foto: Rijnmond

Jongeren niet bewust van de gevolgen

Mbo-scholieren zijn volgens Johanna niet voor niets een gewilde doelgroep van ronselaars. Jongeren zijn zich vaak niet eens bewust van de gevolgen van de hand-en-spandiensten. Ook staan ze er vaak niet bij stil dat deze diensten een vorm zijn van criminaliteit. “Daar maken criminelen echt dankbaar gebruik van.” Maar de gevolgen liegen er niet om. In sommige gevallen zijn de straffen voor cybercriminaliteit zelfs zwaarder dan voor andere klassieke delicten.

De agente raadt daarom aan om met je kinderen over cybercriminaliteit te praten om jongeren er van bewust te maken dat ook het verrichten van hand-en-spandiensten niet zonder gevolgen is. “Meestal zien ze die gevolgen pas als ze in de politiecel zitten en denken ze: 'O jeetje, daar heb ik helemaal nooit bij stil gestaan'. Dat het om echte mensen gaat die hun geld kwijt zijn.”

Jongeren schrikken van echte slachtoffers

De schade die je online aanricht, is volgens Johanna namelijk ‘heel erg onzichtbaar’. “Maar de slachtoffers die wij zien zijn gewone burgers. In sommige gevallen is dat de bijstandsmoeder die haar twee kinderen moet voeden en de laatste vierhonderd euro die ze nog had die maand over heeft gemaakt en vervolgens niet weet hoe ze nog twee weken in leven moet blijven. Die verhalen heb je ook.” En daar schrikken jongeren wel van als ze het horen.

Tips om cybercriminaliteit te voorkomen

Naast het advies aan ouders, geven de agentes ook een aantal tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van cybercriminaliteit:

1. Zet tweefactorauthentificatie aan op al je accounts

“Dat betekent dat je een extra handeling moet doen om die applicatie te blijven gebruiken", legt Gina uit. "Het werkt als een dubbel slot op de deur. De kans is zoveel kleiner dat je dan gehackt kan worden.”

2. Gebruik altijd andere wachtwoorden voor elk account en verander je wachtwoord regelmatig

3. De bank vraagt jou nooit om geld over te maken, dus controleer of het klopt wat je hoort als iemand je belt

En vertrouw je het niet? Vraag dan iemands naam en zeg dat je zelf even terugbelt. Zo weet je zeker dat je met je bank spreekt.

4. Vraag advies aan je naasten

Ontvang je ongevraagd een appje of mailtje met een geldverzoek? Laat het dan even aan iemand anders lezen en vraag of diegene denkt dat het klopt.

5. Wees voorzichtig

“Je moet eigenlijk een beetje paranoia worden op het internet", zegt Gina. "Net als dat je buiten op straat voorzichtig omgaat met je tas, moet je online ook voorzichtig zijn.”