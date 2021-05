Excelsior verliest laatste wedstrijd van Go Ahead Eagles, dat na lang wachten promotiefeest mag vieren

Excelsior heeft in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie nipt verloren van Go Ahead Eagles. In het eigen Van Donge & De Roo werd het door een late treffer 0-1. Door die zege zijn de Eagles gepromoveerd naar de eredivisie.

Veel stond er woensdagavond niet meer op het spel voor Excelsior. De Rotterdammers stonden al wekenlang vast op de negende plek en wisten al een tijdje dat play-offs dit seizoen onhaalbaar zouden worden. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles stond vooral in het teken van afscheid. Zo speelden onder anderen Luigi Bruins, Alessandro Damen en Sander Fischer hun laatste duel in het shirt van Excelsior en zat assistent-trainer André Hoekstra na ruim twintig jaar voor het laatst op de bank.

Tegenstander Go Ahead Eagles had daarentegen nog alles om voor te spelen. Bij winst op Excelsior en puntverlies van De Graafschap zou de ploeg uit Deventer direct promoveren naar de eredivisie.

Grote kansen voor de Eagles

Na amper een minuut spelen kreeg Go Ahead al een enorme mogelijkheid op de openingstreffer, maar Sam Hendriks schoot de bal in vogelvrije positie van dichtbij naast. De bezoekers bleven in de openingsfase wel de betere partij, ruim tien minuten na de gemiste kans van Hendriks poeierde Boyd Lucassen de bal van buiten de zestien op de paal.

Het eerste gevaar van Excelsior kwam na een klein halfuurtje spelen uit een counter. Via Elias Már Ómarsson kwam de bal bij Ahmad Mendes Moreira, die 'm vervolgens hard over de kruising schoot. Verder waren de Rotterdammers in de eerste helft onmachtig tegen een sterk georganiseerd Go Ahead Eagles.

De ploeg uit Deventer kregen een kleine tien minuten voor rust wederom een honderd procent mogelijkheid op 0-1, maar dit keer schoot Ioannis-Foivos Botos de bal van dichtbij hard op de vuisten van Damen. De laatste kans van de eerste helft was voor Excelsior, maar Thomas Oude Kotte schoot de bal in de stuit net over. Zo gingen beide ploegen uiteindelijk zonder doelpunten naar de kleedkamer.

Andere tweede helft

In de tweede helft toonden de Eagles zich een stuk slordiger en minder dominant dan in de eerste. Excelsior kwam wat vaker aan aanvallen toe, maar het tweede bedrijf ging lange tijd zonder echte kansen voorbij. Zo'n twintig minuten voor tijd kreeg Go Ahead Eagles de eerste mogelijkheden van de tweede helft, maar tot twee maal toe stond een verdediger van Excelsior een kansrijke doelpoging in de weg.

Zo'n tien minuten voor tijd kwamen de bezoekers dan toch op voorsprong. Een voorzet van Jay Idzes vanaf de rechterkant van het veld werd door Bas Kuipers in de verre hoek binnen gekopt. Die voorsprong kwam niet meer in gevaar, in de slotfase kregen Bruins en Fischer nog hun laatste publiekswissel.

Go Ahead promoveert

Door de late treffer van Kuipers pakten de Eagles drie punten en deed de ploeg uit Deventer wat het moest doen in de strijd om directe promotie. Maar toch wist de ploeg van oud-Feyenoorder Kees van Wonderen na het laatste fluitsignaal lange tijd niet waar het aan toe was. Doordat de wedstrijd tussen De Graafschap en Helmond Sport vanwege hevige regenval lange tijd stil werd gelegd, kwam er rond 23:00 uur pas duidelijkheid.

En die zorgde voor euforie in het Van Donge & De Roo Stadion. Doordat De Graafschap niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel, mocht Go Ahead Eagles het promotiefeestje vieren.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Excelsior - Go Ahead Eagles 0-1 (0-0)

82' Bas Kuipers 0-1

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans (90' Niemeijer), Matthys, Fischer (90' Seys), Van der Meer, Tjoe-A-On (74' Aberkane); Oude Kotte, Bruins (87' Van Rooijen), Mendes Moreira; Ómarsson (74' El Hankouri), Zwarts