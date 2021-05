FC Dordrecht sluit seizoen af met late nederlaag bij NEC (1-2)

Op bezoek bij NEC heeft FC Dordrecht in de laatste competitieronde met 1-2 verloren. In de wedstrijd om des keizers baard, leken beide ploegen het bij tijd en wijlen wel te geloven in het seizoensslot. NEC was immers al geplaatst voor de play-offs om promotie en Dordrecht wist al dat het definitief laatste zou worden.

In de openingsfase slaat FC Dordrecht gelijk toe. Edgar Barreto leidt klunnelig een aanval van de nummer laatst van de eerste divisie in. De pass van de NEC-middenvelder wordt onderschept door Naoufal Bannis en via Richie Musaba en Mathis Suray is diezelfde Bannis het eindstation voor de 0-1. Lang kan FC Dordrecht niet genieten van de voorsprong want na zestien minuten rondt oud-Dordrecht-spits Rangelo Janga een snelle combinatie tussen Barreto en Elayis Tavsan af.

Waar NEC voornamelijk als een soort handbalploeg de bal rond het strafschopgebied van FC Dordrecht tikte, werd de ploeg van Jan Zoutman tweemaal gevaarlijk. Na een half uur kreeg Suray de uitgelezen kans na goed doorkoppen van Bannis. De Belg faalde oog in oog met doelman Mattijs Branderhorst. Ook in de tweede counterkans van FC Dordrecht had Suray een hoofdrol, zijn pass op de doorgelopen Musaba was net te hard.

Tien minuten na rust is NEC als eerste gevaarlijk. Een langlopende aanval wordt door Bart van Rooij panklaar op het hoofd van Rangelo Janga afgeleverd. De Nijmegense spits ziet zijn inzet door FC Dordrecht-doelman Max van Herk knap uit de korte hoek tikken. Niet veel later kreeg invaller Thomas Beekman na een uur de uitgelezen mogelijkheid. Een mislukt schot kwam plots voor het hoofd van Beekman, maar van dichtbij mikte de middenvelder van NEC naast.

Maar ook FC Dordrecht toonde zich nog voor de goal van NEC. Een steekpass van Musaba zette Bannis vrij voor doelman Branderhorst, maar de Feyenoord-huurling trof de doelman op zijn pad met nog een kwartier te gaan. Het slotakkoord was van Nikki Baggerman. Zijn schot van afstand werd bijna nog binnengetikt door Jari Schuurman, maar een snelle reflex van Branderhorst voorkwam de 1-2.

Maar als een duveltje uit een doosje kop in blessuretijd oud-FC Dordrecht-middenvelder Javier Vet de winnende goal voor NEC achter doelman Max van Herk.

Voor de Schapenkoppen verandert er niets op de ranglijst. De club blijft laatste in de eerste divisie, met 28 punten uit 38 wedstrijden

Scoreverloop

5’ Naoufal Bannis 0-1

16’ Rangelo Janga 1-1

90+2' Javier Vet

Opstelling FC Dordrecht

Van Herk; Poll, Koswal (84' Bliek), Aktas, Hobbel; Schuurman, Baggerman, Ugur (83' Vicario), Suray (68' Vliet); Musaba, Bannis