FC Dordrecht-directeur Hans de Zeeuw: 'Hocoaglu is een goede investeerder, maar hij blijft op afstand'

Aan het begin van het seizoen stonden er enkele vraagtekens achter de financiële situatie van de Schapenkoppen en de slagvaardigheid van de club. In zijn rol als algemeen directeur luidde De Zeeuw destijds de noodklok dat er iets structureels moest veranderen. Dat lijkt nu te gebeuren met de investering van Sporttz dat uiteindelijk 80 procent van de aandelen over wil nemen. Daarvoor is echter toestemming van de KNVB nodig, die dan eerst de geldstromen van de investeerder controleren.

Bekijk hieronder het interview met Hans de Zeeuw. Tekst loopt door onder video.

Zo'n onderzoek naar de geldstromen van een investeerder is tijdrovend. Daarom heeft Sporttz volgens De Zeeuw ervoor gekozen om nu voor 24,9 procent in te stappen. Overnames van aandelen tot 25 procent worden namelijk niet financieel nagelopen door de KNVB. Maar met het oog op volgend seizoen was deze constructie nodig volgens De Zeeuw. "Het is de bedoeling dat ze op termijn die 80 procent overnemen. Maar als je dat in één keer doet, dan gaat het wat langer duren. Wij hebben toen gezegd dat we eigenlijk voor volgend seizoen al wat nodig hebben. En daarom is er gekozen voor deze tussenstap."

De hoop bij FC Dordrecht was er dat met het nieuws van een investeerder er misschien ook sportief een nieuwe periode aanbrak. Maar getuige de zure 2-1 nederlaag in de slotseconden op bezoek bij NEC was de gifbeker duidelijk nog niet leeg.

Gezonde grond om te bouwen

In Turkse media gaf Baris Hocoaglu eerder al aan dat hij met zijn inversteringsmaatschappij alleen in clubs stapt die het huishoudboekje op orde hebben. "We kijken naar clubs die schuldenvrij zijn. Daarnaast moet er er sterke achterban zijn en mogelijkheden tot stadionontwikkeling", sprak de investeerder nadat hij met Sporttz aandelen overnam in Göztepe SK, de huidige nummer tien in de Turkse competitie.

Aan die voorwaarden voldoet FC Dordrecht, waardoor het grondwerk volgens De Zeeuw verricht is. "Die basis hebben we al gelegd. We hebben het hele huis eigenlijk afgebroken. Er ligt nu een hele goede fundering, en vanaf hier kunnen we gaan bouwen. En daar hebben we nu al geld voor nodig. Vandaar die twee fases."

De volgende fase is het aanvragen van de investering voor de overige 55,1 procent van de aandelen die Sportzz in handen wil krijgen. "Nu gaan we dat zo snel mogelijk aanvragen voor de volledige 80 procent, en daarna gaan we doorpakken voor het seizoen 2022/2023."

Geld in benen

In de eerste fase wordt vooral gekeken naar het sportieve aspect bij FC Dordrecht. De laatste plaats waar de club dit seizoen eindigde, moet iets van verleden worden, zo verklaarde Hocoaglu ook al eerder door zijn ambities uit te spreken om op de lange termijn in de eredivisie te acteren. "We gaan eerst onze technische staf invullen. Maar we hebben ook nog wel wat geld nodig voor onze kantoortuin, maar het overgrote deel van het geld moet op het veld staan."

En dus heeft De Zeeuw nu de taak om op korte termijn een nieuwe technisch directeur te vinden. "Ik zoek alleen de technisch directeur, en die zoekt de trainer. We zijn al in gesprek met mensen, dus ik weet al wat meer. Maar het zal nog even duren voordat we daar mee naar buiten kunnen komen. We hopen op volgende week, maar we laten ons ook niet opjagen. Is het later, dan wordt het later."

Waar sommige investeerders direct bepaalde eisen op tafel leggen is dat bij Sporttz volgens De Zeeuw niet aan de orde. De club blijft in de nieuw gevormde constructie baas in eigen huis. "Dat hebben we altijd ook zo besproken. Het is een goede investeerder, maar die blijft op afstand."