Na ruim vijfhonderd wedstrijden voor Excelsior spelen Bruins, Damen en Fischer hun laatste: 'We zijn de oude rotjes, maar het is goed zo'

"Het is nu wel apart moet ik zeggen", vertelt Bruins woensdagavond, kort na afloop van Excelsior - Go Ahead Eagles (0-1). "De hele dag krijg je berichtjes: succes vanavond, veel plezier, geniet ervan. Dat heb ik denk ik ook wel gedaan." Fischer vult aan: "Leuk, gek, vreemd. Ook wel jammer. Maar ook voldaan. Heel veel mixed feelings, maar uiteindelijk wel mooi."

Ook voor Damen was zijn laatste wedstrijd in het shirt van Excelsior een gek moment. "Ik heb zeven jaar hier gevoetbald en heb alles te danken aan deze club. Ze hebben me hier zeven jaar geleden de kans gegeven om mezelf te laten zien in de profwereld. Ik denk dat ik die kans wel heb gegrepen, met wat ups en downs. Maar tijdens de tegenslagen ben ik hier altijd goed opgevangen, dat zal ik nooit vergeten."

'M'n zoontje kwam voor het eerst kijken'

Waar de woensdag voor Bruins niet als een rare dag voelde, was dat voor Fischer en Damen wel anders. "Een hele rare dag", vertelt eerstgenoemde. "Ik voelde me vreemd, maar niet gespannen. Ik had wel heel veel zin en was heel enthousiast. Ik merkte aan alles dat het toch wel een speciale dag was." Damen: "Je staat toch anders op dan normaal. De laatste training was ook al een raar moment, maar bij zo'n wedstrijd besef je het natuurlijk helemaal. Vooral in de eerste helft dacht ik er een paar keer aan. M'n zoontje kwam ook voor het eerst kijken, toen ik 'm binnen zag komen dacht ik er ook wel even aan. Toch mooi dat hij er nog even bij kon zijn."

"Je bent er de laatste weken al af en toe mee bezig", vertelt Bruins. "Je staat soms wat ontspannender op het veld omdat je wat meer relativeert waar je mee bezig bent." Fischer probeerde 'vooral te genieten' van het duel met de Eagles, die door een 1-0 overwinning op Excelsior uiteindelijk direct promoveerden naar de eredivisie. "We wilden gewoon goed afsluiten met een goed resultaat. We hebben echt gestreden terwijl er voor ons niets meer op het spel stond, dat voelde wel goed. Ook omdat dat een beetje mijn handelsmerk is, of in ieder geval hoe ik altijd heb gespeeld."

"Het ging nog ergens om, daar was ik wel blij mee. Je kunt je teamgenoten nog een beetje opjutten, daarom hebben we toch genoten." Bruins: "Gewoon genieten, lekker die gasten een beetje gek maken. Dat is volgens mij aardig gelukt, maar Go Ahead heeft wel de drie punten meegenomen."

Ondanks de achterstand in wat uiteindelijk de promotiewedstrijd van de ploeg uit Deventer bleek te zijn, kregen Bruins en Fischer een publiekswissel. "Hartstikke mooi, zeker in deze tijd was het mooi om nog wat applaus te mogen ontvangen", vertelt eerstgenoemde. "Ik hoop straks om, ook met Thomas (Verhaar, red) erbij, nog wel een keertje afscheid te mogen nemen wanneer het stadion weer lekker vol zit. Dat hebben we zelf verdiend." Fischer: "Het is jammer dat de fans er niet zijn. Maar het was mooi. Ik ben blij en trots dat ik zoveel jaar heb mogen spelen."

"We zijn de oude rotjes, maar het is goed zo. Dit soort beslissingen horen erbij. Tijd voor ons voor nieuwe dingen, tijd voor de club voor nieuwe energie en om opnieuw te gaan bouwen", besluit de verdediger.

Toekomst van Damen?

Waar Bruins (34) en Fischer (32) afscheid nemen van het betaald voetbal en op een lager niveau gaan spelen, is dat voor Damen (30) nog niet aan de orde. De doelman liet eerder al weten wel open te staan voor een buitenlands avontuur. "Maar er speelt nog niets concreets, ik kan je geen nieuws melden", vertelt hij woensdagavond. "Maar ik geloof niet dat ik volgend seizoen clubloos ben."

Bekijk hieronder de volledige reacties van Luigi Bruins, Alessandro Damen en Sander Fischer op hun laatste wedstrijd in het shirt van Excelsior.