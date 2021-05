Het weer van vandaag: vanmiddag enkele buien

Vanochtend zijn er eerst perioden met zon en blijft het droog. Vanmiddag is er meer bewolking aanwezig en gaan er vanuit het zuiden enkele buien vallen, lokaal mogelijk met onweer, hagel en windstoten.

Het wordt een graad of 17 en er staat een zwakke tot matige oosten- tot noordoostenwind. Vanavond vallen eerst nog enkele buien. Vannacht kan er lokaal nog een bui voorkomen en tijdens opklaringen kan het mistig worden. De temperatuur daalt naar 8 of 9 graden en er staat weinig wind.

Morgen kan de dag met mist beginnen, deze lost al snel op. Verder laat de zon zich af en toe zien met in de loop van de dag een enkele bui. Het wordt 13 graden aan zee en 16 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind.

Vooruitzichten

In het weekend en begin volgende week is het erg wisselvallig met slechts af en toe zon en dagelijks (felle) buien met opnieuw een toenemende kans op onweer en hagel. Met een middagtemperatuur van 14 graden is het koel voor de tijd van het jaar.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 17,7 graden en de minimumtemperatuur 7,7 graden. Er valt gemiddeld 17,6 mm neerslag.