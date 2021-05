Minder inbraken door corona, maar wen er niet aan: 'Het kan iedereen overkomen'

Woningen die aantrekkelijk zijn voor inbrekers, hebben vaak hang- en sluitwerk dat verouderd of kwetsbaar is, vertelt De Jong. "Als je het hierover hebt, dan vinden mensen het logisch dat je dat op orde moet hebben en de deur op slot moet doen. Maar vaak willen mensen er toch snel uit om een boodschapje doen of ze houden geen rekening met het achterstallig onderhoud."



'Kan iedereen gebeuren'

Slachtoffers zijn volgens De Jong afhankelijk van de 'kansen' die criminelen op boevenpad krijgen. "Een inbreker kijkt niet naar een alleenstaand iemand of een gezinssamenstelling, die kijkt echt naar de mogelijkheden. Het kan iedereen gebeuren."

Ook is de impact niet te onderschatten. "Dat is echt enorm. Zo'n inbreker komt ter plaatse en neemt misschien een sieradenkistje mee. Voor het slachtoffer kan dat een ring van oma zijn geweest met een enorme emotionele waarde." Daarbij beïnvloedt het ook het veiligheidsgevoel op een negatieve manier. "Dat gevoel heb je niet meer omdat je het idee hebt dat mensen zomaar binnen kunnen komen."

Presentator Ruud de Boer (l), Martin Stomp (r) en Ron de Jong (m) | Foto: Rijnmond





Helingbestrijding

Zodra inbrekers gestolen goederen in bezit hebben, moeten ze die ook kwijt. Bij het kopen, bezitten of het verkopen van gestolen goederen is er sprake van heling. Martin Stomp houdt zich bij de Politie Rotterdam-Rijnmond bezig met helingbestrijding en vertelt dat er veel tegen te doen is. "De belangrijkste aanbeveling voor de burger is eigenlijk het vastleggen van zijn bezit." Als voorbeeld noemt Stomp unieke nummers voor waardevol bezit. "Dat kan een gewoon nummer zijn, maar ook een barcode. Als je dat laat vastleggen, is het belangrijk dat je dat nummer weet."

Tachtig procent van de mensen die aangifte doet van diefstal, blijkt die nummers niet eens te hebben, vertelt Stomp. Als mensen slachtoffer worden van fietsdiefstal en ze hebben een uniek nummer, heeft het altijd zin om aangifte te doen. "Dat komt dan in een uitgebreide database waar dat makkelijk teruggevonden kan worden."

Gestolen fietsen die op Marktplaats worden aangeboden, kunnen ook door burgers gecheckt worden op heling met het unieke nummer. "Een uniek nummer staat niet altijd op Marktplaats, maar als het er staat en er is aangifte gedaan, dan kun je zien dat het een gestolen product is. Dat gebeurt soms wel na vier jaar."

Deze week staat Rijnmond in het teken van de politie. Iedere dag schuift er iemand anders aan over een thema binnen de politie. De eerdere verhalen lees je hieronder terug.