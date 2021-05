Liveblog corona: Ruim kwart van EU-bevolking weigert vaccin, uitgestelde operaties mogelijk in ander ziekenhuis

- Dit zijn de effecten van corona op moskeeën

- Het RIVM meldt woensdag 866 nieuwe coronabesmettingen in onze regio

12:00 - Ruim kwart van EU-bevolking weigert vaccin

Meer dan een kwart van de volwassenen in de Europese Unie zal een coronavaccin weigeren. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Eurofound. Voor het onderzoek zijn tienduizenden EU-burgers in 27 lidstaten ondervraagd.

Met name in Oost-Europa is de vaccinatiebereidheid laag: in Bulgarije weigert 61 procent van de ondervraagden een prik. In Nederland gaat het om 30 procent.

In landen waarbij mensen vooral hun informatie van sociale media halen, zijn mensen minder bereid om een vaccin te nemen. Volgens de onderzoekers komt dat vooral door de hoeveelheid nepnieuws op Facebook en Youtube.

Demissionair minister De Jonge vindt niet dat de GGD’s de coronavaccinatie moeten noteren in het ‘gele vaccinatieboekje’. Dat boekje is het bewijs waarin vaccinaties kunnen worden opgenomen, zoals tegen de gele koorts op hepatitis.

Volgens uitgeverij SDU wordt het gele boekje gezien als een internationaal bewijs en kan het coronavaccin er makkelijk aan toegevoegd worden.

Sommige GGD’s zijn niet bereid om die prik op te schrijven in het boekje en De Jonge staat daarachter. Hij weerspreekt dat het boekje een internationale status heeft. Ook zou het teveel extra werk opleveren voor de GGD-medewerkers

06:33 - Meer bijwerkingen bij combineren vaccins

Het combineren van de vaccins van AstraZeneca en Pfizer kan ertoe leiden dat mensen na de tweede prik vaker bijwerkingen ervaren zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn. Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van een Brits onderzoek, waar bijna vijfhonderd mensen aan meededen.



De deelnemers kregen vier weken na de eerste prik een tweede vaccin. Het lot bepaalde wie twee keer Pfizer kreeg, wie twee keer AstraZeneca en wie eerst met Pfizer werd geprikt en daarna met AstraZeneca of andersom.

Deelnemers die twee verschillende vaccins ontvingen, rapporteerden na hun tweede prik meer bijwerkingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn dan mensen die twee keer hetzelfde vaccin kregen. Hoofdonderzoeker Matthew Snape zegt dat er geen veiligheidsrisico's zijn opgetreden.

06:00 - Uitgestelde operaties mogelijk in ander ziekenhuis

Patiënten die wachten op een operatie, die is uitgesteld door de coronacrisis, moeten daarvoor mogelijk naar een ander ziekenhuis. Demissionair Minister Van Ark zegt dat er wordt overwogen om uitgestelde behandelingen te verspreiden over het land, zoals nu ook al met coronapatiënten gebeurt.

Van Ark wil daarmee voorkomen dat de ene regio de inhaalslag al helemaal heeft gemaakt, terwijl de andere regio nog veel operaties moet inhalen.

Het plan wordt volgens Van Ark gemaakt in samenspraak met de zorgsector.