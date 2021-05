Mega Songfestival jukebox van twintig bij dertig meter bedekt Rotterdams restaurant: 'Het is een unieke kans'

Aan het woord is Daniël van Doornink (50). Samen met Patrick de Regt (52) is hij eigenaar van vegetarisch restaurant 'Digter' in Rotterdam-Crooswijk. Daniël is altijd al gek geweest van het songfestival. Van kinds af aan zat hij al voor de televisie. "We deden volop mee met eigen rankings." Bij Patrick ging het vlammetje branden toen hij twintig jaar geleden zijn Zweedse vrouw ontmoette. "In Zweden is het Songfestival echt nog veel populairder dan hier."

Aan het idee voor een mega-jukebox aan de gevel van hun restaurant lag begin 2019 één wens ten grondslag. Een groot feest organiseren en helemaal meegaan in de Rotterdamse songfestival-sfeer. Volgens dit plan kon de jukebox vanaf het terras worden bediend. Daniël: "Dan kon je daar een nummer uitkiezen en met een lichtshow ging dat nummer spelen." Eén groot feest dus, beaamt Patrick: "De hele tent en het terras twee weken lang in het teken van het songfestival."

Maar, corona gooide roet in het eten. Toch zijn de mannen dit jaar terug. Weliswaar in aangepaste versie. Daniël: "Dat was wel een lastige. Eigenlijk werd het hart eruit gehaald." De partners hebben overwogen om de handdoek in de ring te gooien, maar zetten toch door. Daniël: "Het is wel een unieke kans. We dachten, we gaan het gewoon doen. We gaan het aangepast uitvoeren."

Op de immense doeken staan de 39 deelnemende artiesten van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Via jukebox.digters.nl kun je een liedje aanvragen. Patrick: "Het idee van Rotterdam was altijd dat de stad het Songfestival mee moest beleven, door in de stad dingen te organiseren. Ik denk dat dat een goed idee is. Het maakt de stad onderdeel van het Songfestival."

Daniël denkt overigens dat Frankrijk wint. Patrick gaat voor Finland.