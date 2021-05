Voor derde keer in twee maanden brand bij gezin Hendrik-Ido-Ambacht

Een gezin uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de nacht van woensdag op donderdag hun auto in vlammen zien opgaan. Het is de tweede keer in twee maanden tijd dat een auto van de familie is uitgebrand. In de tussentijd brak er ook nog eens brand uit in hun huis aan de Van Polanenstraat. In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting.