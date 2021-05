LIVE: Sparta geeft aardige beginfase geen vervolg tegen FC Utrecht (0-0)

In Radio Rijnmond Sport hoef je uiteraard niets te missen van Sparta-FC Utrecht. Het duel begint om 14:30 uur. Op Het Kasteel is Sander Verrips de radiocommentator. Radio Rijnmond Sport wordt gepresenteerd door Dennis Kranenburg. De show begint al om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur.

44' - Grootste kans voor FC Utrecht (0-0)

Django Warmerdam slingert de bal voor, waarna Hidde ter Avest de bal met rechts trapt. Sparta-doelman Maduka Okoye heeft een fraaie parade in huis.

36' - Janssen dichtbij een treffer (0-0)

FC Utrecht zet aan. Uit een voorzet van Adam Maher kan centrale verdediger Willem Janssen de bal koppen, maar hij knikt het leer naast.

33' - Een oude bekende mag eens op doel trappen (0-0)

Na een rustige fase gebeurt er eindelijk weer eens wat op Het Kasteel. Eljero Elia, die we kennen uit zijn Feyenoord-tijd, schiet namens FC Utrecht op het doel van Sparta. Doelman Maduka Okoye heeft geen problemen met die poging.

10' - Grote kans voor Sparta (0-0)

Daar is Abdou Harroui dichtbij het openingsdoelpunt! De middenvelder van Sparta knalt op aangeven van Lennart Thy de bal hard op de lat.

6' - Eerste wapenfeit van de wedstrijd (0-0)

Adil Auassar laat zijn voeten spreken. De middenvelder van Sparta trapt een schot ver en naast het doel van FC Utrecht.

1' - De bal rolt op Het Kasteel!

Sparta en FC Utrecht zijn begonnen aan hun eredivisiewedstrijd. De scheidsrechter bij dit duel is Ingmar Oostrom.

14:00 uur - Sander Verrips is de commentator op Het Kasteel

Onze man bij Sparta-FC Utrecht zit ook op zijn plek. Sander Verrips verzorgt op Radio Rijnmond het verslag van deze belangrijke confrontatie.

13:55 uur - Van Stee: 'Beugelsdijk zegt dat het absolute onzin is'

Aan het begin van deze week ging de naam van Tom Beugelsdijk rond in een spotfixingzaak. De NOS publiceerde hier een verhaal over, waarna er op social media werd gespeculeerd over de centrale verdediger van Sparta. Henk van Stee, technisch directeur van de club, reageerde voor onze camera op dit gerucht.

13:40 uur - Beugelsdijk in de basis van Sparta ondanks beschuldigingen

13:20 uur - Sparta-trainer Fraser: 'Ik ben totaal niet bezig met het gedoe rondom Beugelsdijk'

Tom Beugelsdijk kreeg eerder deze week ongewild alle aandacht op zich gevestigd. Er wordt vermoed dat de Haagse verdediger van Sparta aan spotfixing zou hebben gedaan. Sparta-trainer Henk Fraser zegt zich geen zorgen te maken over Beugelsdijk. Kijk hieronder zijn interview voorafgaand aan FC Utrecht-thuis terug:

13:03 uur - FC Utrecht start met de volgende elf namen:

13:00 uur - Radio Rijnmond Sport gaat beginnen!

In een bomvolle uitzending gaat het uiteraard over de belangrijke wedstrijd van Sparta tegen FC Utrecht.

12:45 uur - Podcast Sparta: 'Het zou jammer zijn als we niet naar Luxemburg of Oekraïne gaan'

"We gaan Europa in, we gaan Europa in", zingt Anton Slotboom de laatste weken in een nieuwe Podcast Sparta. De club heeft het bereiken van de play-offs, met als inzet voorronde Conference League, nu echt in eigen hand na de zege op Vitesse (3-0). Sparta staat achtste in de eredivisie, een goede reden om in Podcast Sparta lang uit wijden over de prestaties op Het Kasteel. Luister hieronder de podcast terug:

12:25 uur - Welkom op onze liveblog!

Om 14:30 uur trappen Sparta en FC Utrecht af. De scheidsrechter op Het Kasteel luistert naar de naam Ingmar Oostrom.

LIVE: Sparta - FC Utrecht 0-0

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Mijnans, Harroui, Smeets, Auassar; Thy, Engels