TERUGLEZEN: Sparta-FC Utrecht (0-0)

90+4' - EINDE Sparta-FC Utrecht (0-0)

Op Het Kasteel eindigt de confrontatie tussen Sparta en FC Utrecht in 0-0. De Rotterdammers zitten nog in de wachtkamer voor een ticket in de play-offs.

90+4' - Weer een goede kans voor FC Utrecht (0-0)

Urby Emanuelson haalt hard uit op het doel van Sparta. Maar in de linkerhoek pakt Sparta-keeper Maduka Okoye de bal met een zweefduik.

90+2' - Grote kans voor Sparta (0-0)

Lennart Thy heeft dé kans op het winnende doelpunt voor Sparta tegen FC Utrecht. De Duitse spits schiet echter over.

90' - Vier minuten blessuretijd op Het Kasteel (0-0)

Sparta-FC Utrecht gaat minimaal nog vier minuten langer door.

86' - Dalmau weer dichtbij een treffer (0-0)

Wederom is het Adrián Dalmau die namens FC Utrecht gevaarlijk opduikt voor het doel van Sparta. De Spanjaard kopt de bal naast. Maduka Okoye stond aan de grond genageld.

84' - Deroy Duarte mag nog even meedoen (0-0)

Sparta past weer een wissel toe. Sven Mijnans gaat naar de kant. Deroy Duarte mag het duel met FC Utrecht uitspelen.

81' - Bezoekers hakken zich bijna op voorsprong (0-0)

Een knappe actie van Adrián Dalmau van FC Utrecht. De Spaanse spits heeft een hakje in huis, maar met wat geluk pareert Sparta-doelman Maduka Okoye dit hoogstandje.

76' - Tweede gele kaart voor FC Utrecht (0-0)

Abdou Harroui wordt aan het shirt getrokken door FC Utrecht-speler Othmane Boussaid. Scheidsrechter Jannick van der Laan toont Boussaid vervolgens de gele kaart.

74' - Harroui met een ongevaarlijke vrije trap (0-0)

Sparta is weer eens dreigend. Abdou Harroui neemt een vrije trap op een interessante plek, aan de linkerkant van het zestienmetergebied. FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel redt makkelijk in zijn rechterhoek.

71' - Kerk weer gevaarlijk voor FC Utrecht (0-0)

Wederom is het FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk die gevaar sticht voor de bezoekers. Hij knalt de bal echter over het doel van Sparta.

67' - Fraser grijpt in en brengt twee verse krachten (0-0)

Een dubbele vervanging aan de kant van de Rotterdammers. Mica Pinto en Emanuel Emegha vervangen Aaron Meijers en Mario Engels bij Sparta.

59' - Eerste vervanging aan de kant van de thuisploeg (0-0)

Sparta wisselt voor het eerst. Reda Kharchouch komt in de ploeg voor Bryan Smeets.

58' - Okoye de reddende engel voor Sparta (0-0)

Gyrano Kerk heeft de openingsgoal op zijn schoen. Maar het is andermaal Maduka Okoye die de meubelen redt voor Sparta. De keeper heeft een goede save in huis.

53' - FC Utrecht bijna op voorsprong (0-0)

Uit een vrije trap van Adam Maher kan Willem Janssen bij de tweede paal koppen. De centrale verdediger kopt de bal in het zijnet. Sparta komt goed weg.

52' - Scheidsrechter Oostrom sust opstootje met twee gele kaarten (0-0)

Na het tonen van het gele kartonnetje aan Tom Beugelsdijk ontstaat er onenigheid op het veld. Uiteindelijk worden Adil Auassar (Sparta) en Adam Maher (FC Utrecht) met een gele kaart bestraft.

50' - Eerste gele kaart voor Sparta... (0-0)

...is voor Tom Beugelsdijk. De centrale verdediger haalt Sander van de Streek van FC Utrecht neer en mist vanwege deze gele kaart het belangrijke duel met sc Heerenveen. Het aantal gele kaarten van dit seizoen staat voor de Haagse mandekker nu op vijf.

46' - De tweede helft is begonnen (0-0)

Sparta en FC Utrecht zijn uit de kleedkamer gekomen voor het tweede bedrijf. Komt er nog een winnaar op Het Kasteel?

45' - RUST Sparta-FC Utrecht (0-0)

Na een aardige beginfase van Sparta drukte het team van trainer Henk Fraser niet echt door tegen FC Utrecht.

44' - Grootste kans voor FC Utrecht (0-0)

Django Warmerdam slingert de bal voor, waarna Hidde ter Avest de bal met rechts trapt. Sparta-doelman Maduka Okoye heeft een fraaie parade in huis.

36' - Janssen dichtbij een treffer (0-0)

FC Utrecht zet aan. Uit een voorzet van Adam Maher kan centrale verdediger Willem Janssen de bal koppen, maar hij knikt het leer naast.

33' - Een oude bekende mag eens op doel trappen (0-0)

Na een rustige fase gebeurt er eindelijk weer eens wat op Het Kasteel. Eljero Elia, die we kennen uit zijn Feyenoord-tijd, schiet namens FC Utrecht op het doel van Sparta. Doelman Maduka Okoye heeft geen problemen met die poging.

10' - Grote kans voor Sparta (0-0)

Daar is Abdou Harroui dichtbij het openingsdoelpunt! De middenvelder van Sparta knalt op aangeven van Lennart Thy de bal hard op de lat.

6' - Eerste wapenfeit van de wedstrijd (0-0)

Adil Auassar laat zijn voeten spreken. De middenvelder van Sparta trapt een schot ver en naast het doel van FC Utrecht.

1' - De bal rolt op Het Kasteel!

Sparta en FC Utrecht zijn begonnen aan hun eredivisiewedstrijd. De scheidsrechter bij dit duel is Ingmar Oostrom.

14:00 uur - Sander Verrips is de commentator op Het Kasteel

Onze man bij Sparta-FC Utrecht zit ook op zijn plek. Sander Verrips verzorgt op Radio Rijnmond het verslag van deze belangrijke confrontatie.

13:55 uur - Van Stee: 'Beugelsdijk zegt dat het absolute onzin is'

Aan het begin van deze week ging de naam van Tom Beugelsdijk rond in een spotfixingzaak. De NOS publiceerde hier een verhaal over, waarna er op social media werd gespeculeerd over de centrale verdediger van Sparta. Henk van Stee, technisch directeur van de club, reageerde voor onze camera op dit gerucht.

13:40 uur - Beugelsdijk in de basis van Sparta ondanks beschuldigingen

13:20 uur - Sparta-trainer Fraser: 'Ik ben totaal niet bezig met het gedoe rondom Beugelsdijk'

Tom Beugelsdijk kreeg eerder deze week ongewild alle aandacht op zich gevestigd. Er wordt vermoed dat de Haagse verdediger van Sparta aan spotfixing zou hebben gedaan. Sparta-trainer Henk Fraser zegt zich geen zorgen te maken over Beugelsdijk. Kijk hieronder zijn interview voorafgaand aan FC Utrecht-thuis terug:

13:03 uur - FC Utrecht start met de volgende elf namen:

In een bomvolle uitzending gaat het uiteraard over de belangrijke wedstrijd van Sparta tegen FC Utrecht.

12:45 uur - Podcast Sparta: 'Het zou jammer zijn als we niet naar Luxemburg of Oekraïne gaan'

"We gaan Europa in, we gaan Europa in", zingt Anton Slotboom de laatste weken in een nieuwe Podcast Sparta. De club heeft het bereiken van de play-offs, met als inzet voorronde Conference League, nu echt in eigen hand na de zege op Vitesse (3-0). Sparta staat achtste in de eredivisie, een goede reden om in Podcast Sparta lang uit wijden over de prestaties op Het Kasteel. Luister hieronder de podcast terug:

12:25 uur - Welkom op onze liveblog!

Om 14:30 uur trappen Sparta en FC Utrecht af. De scheidsrechter op Het Kasteel luistert naar de naam Ingmar Oostrom.

LIVE: Sparta - FC Utrecht 0-0 (0-0)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers (67' Pinto); Mijnans (84' D. Duarte), Harroui, Smeets (59' Kharchouch), Auassar; Thy, Engels (67' Emegha)