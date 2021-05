Volg de Europese jacht van Sparta en het eerherstel van Feyenoord live op Radio Rijnmond

Ook op Hemelvaartsdag is er een spannende eredivisieronde gepland. Zo hoopt Sparta donderdag tegen FC Utrecht goede zaken te doen in de strijd om de play-offs voor een ticket om Europees voetbal, terwijl Feyenoord zich bij Heracles Almelo moet revancheren van de pijnlijke nederlagen tegen ADO Den Haag en Ajax. Rijnmond Sport is bij beide clubs aanwezig.