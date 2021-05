Feyenoord verspeelt laatste kans op directe plaatsing Europees voetbal: 1-1 bij Heracles

Feyenoord heeft zondag in de eredivisie met 1-1 gelijkgespeeld bij Heracles Almelo. Door het gelijkspel kan de ploeg van Dick Advocaat nummer vier Vitesse niet meer inhalen. Het is definitief veroordeeld tot het spelen van play-offs om Europees voetbal. Feyenoord eindigt ook definitief op de vijfde plaats in de eredivisie.

Feyenoord begon gretig aan de eerste helft. Vol energie speelde de ploeg van Dick Advocaat wat mogelijkheden bij elkaar, maar grote kansen leverde het niet op. Heracles kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Delano Burgzorg haalde vanuit het strafschopgebied uit, maar vond Justin Bijlow op zijn weg.

Daarna werd Feyenoord gevaarlijk via Nicolai Jørgensen. Hij was er in de diepte vandoor en kon doorlopen naar Heracles-doelman Janis Blaswich, maar produceerde een slap schot dat niet gevaarlijk genoeg werd. Ook een soepel lopende aanval via Steven Berghuis en Lutsharel Geertruida eindigde bij Jørgensen. Ook nu rondde hij niet af. Berghuis, die terugkeerde van een schorsing van twee duels, schoot na 25 minuten ook nog naast. De ruststand was daardoor: 0-0.

Na rust werd Heracles brutaler. Justin Bijlow moest twee keer achter elkaar handelend optreden. Zowel Noah Fadiga als Sinan Bakis schoten de bal van dichtbij op de doelman. Een gelukkig schot van Orkun Kökcü hielp Feyenoord daarna uit de brand. Een van richting veranderd schot plofte binnen: 0-1. Maar al heel snel stond Heracles naast Feyenoord. Eric Botteghin maakte volgens scheidsrechter Jeroen Manschot een overtreding in het strafschopgebied, waardoor Sinan Bakis van elf meter mocht aanleggen. Hij faalde niet: 1-1.

Daarna sloeg Dick Advocaat aan het wisselen: Mark Diemers en Robert Bozeník kwamen in het veld voor Jørgensen en Luis Sinisterra. In de slotfase kon Bozeník een voorzet van Haps nog binnenkoppen, maar hij kopte hem over. Net als Berghuis even later. Hij kopte van heel dichtbij naast, na een voorzet van Toornstra. Daardoor bleef het in Almelo bij 1-1.

Volg hieronder de radio-uitzending.



Heracles Almelo - Feyenoord 1-1 (0-0)

64' Orkun Kökcü 0-1

68' Sinan Bakis 1-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra

Volg hieronder ons liveblog.

78' Diemers en Bozeník komen in het veld

Jørgensen en Sinisterra worden gewisseld door Dick Advocaat.

68' GOAL: Sinan Bakis 1-1

Eric Botteghin maakt volgens scheidsrechter Jeroen Manschot een overtreding in het strafschopgebied. Sinan Bakis faalt niet oog in oog met Justin Bijlow: 1-1.

64' GOAL: Orkun Kökcü 0-1

Een van richting veranderd schot van de Turkse middenvelder valt binnen!

54' Bijlow redt Feyenoord een paar keer op rij

Justin Bijlow zorgt ervoor dat Feyenoord nog op 0-0 staat. Sinan Bakis had in twee instanties kunnen scoren, maar Bijlow ligt er twee keer goed voor.

24' Berghuis schiet naast

Een wat wild schut van aanvoerder Berghuis belandt naast het doel van Blaswich.

21' Een mooie Feyenoord-aanval strandt in schoonheid

Berghuis geeft de bal mee aan Geertruida, die legt voor op Jørgensen. De spits krijgt hem vervolgens niet in het doel.

20' Nicolai Jørgensen had Feyenoord op 1-0 kunnen schieten

De Deen is ervandoor, maar schiet slap in en verrast de doelman daar niet mee.

16' Feyenoord tweemaal gevaarlijk

Jørgensen legt hem net niet goed klaar voor Toornstra, anders was het 0-1 geweest! De hoekschop die erop volgde werd over gekopt door Eric Botteghin.

14' Heracles krijgt de eerste kans

Delano Burgzorg haalt in het strafschopgebied uit. Bijlow tikt hem stijlvol over zijn eigen achterlijn.

1' Feyenoord begint gretig

De Rotterdammers stralen energie uit en krijgen al snel een hoekschop, die levert niets op.

14:00 Linssen wel meegereisd naar Almelo, maar ontbreekt in wedstrijdselectie

Sinclair Bischop@sinclairbischop Bryan Linssen is wel mee afgereisd maar zit niet bij de wedstrijdselectie van Feyenoord .Voor het eerst sinds januari staat Jorgensen weer eens in de basis bij Feyenoord.@RijnmondSport 14:02 - 13 mei. 2021 Andere Tweets van Sinclair Bischop bekijken

13:30 Opstelling Heracles

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; Schoofs, De la Torre, Vloet, Lunding, Burgzorg, Azzaoui

13:15 Bij Feyenoord keren Berghuis en Toornstra terug, verrassende basisplaats Jørgensen

Bryan Linssen is vandaag afwezig bij Feyenoord, Jørgensen vervangt hem. Verder speelt Ridgeciano Haps voor de geschorste Tyrell Malacia.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra