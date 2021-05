Rotterdam-Zuid op de schop: deze wegwerkzaamheden kun je verwachten tot begin september

Het staat sinds deze week al meerdere keren aangekondigd als je vanaf de A29 of de A15 Rotterdam in komt rijden: grootschalige wegwerkzaamheden in Rotterdam-Zuid. Maar wat staat de weggebruikers en omwonenden de komende maanden precies te wachten? Een overzicht.

Pleinweg

De gemeente Rotterdam beperkt, zoals eerder al aangekondigd, vanaf 25 mei het autoverkeer bij de Maastunnel verder. Weggebruikers die vanaf de noord- of vanaf de zuidkant de tunnel uitrijden, moeten het dan met een rijbaan minder doen. Sinds mei vorig jaar is zowel op de Pleinweg als op de 's-Gravendijkwal al een rijstrook afgesloten. De andere rijstrook is wel beschikbaar voor hulpdiensten. Het gaat om een blijvende situatie.

Van maandag 16 augustus tot en met vrijdag 3 september is de Pleinweg ter hoogte van de Wolphaertsbocht helemaal afgesloten, in beide richtingen. De tramrails wordt dan vervangen. Verkeer kan omrijden via de Dorpsweg, Oldegaarde, Zuiderparkweg en Strevelsweg.

Zuidplein

De gemeente Rotterdam vervangt van vrijdag 28 mei tot en met vrijdag 25 juni de verkeerslichten op de kruisingen Strevelsweg/Pleinweg en Vaanweg/Zuiderparkweg. Omleidingen zijn er niet, maar het verkeer wordt wel geregeld met tijdelijke verkeerslichten waardoor het drukker kan zijn dan je gewend bent. Deze verkeerslichten werken namelijk minder goed dan de permanente. Verder zijn er minder voorsorteerstroken beschikbaar.

Vrijdag 25 juni tot en met vrijdag 9 juli is de kruising Strevelsweg/Motorstraat aan de beurt. Ook daar zijn dan minder voorsorteerstroken beschikbaar en moeten weggebruikers rekening houden met extra drukte.

Dorpsweg

De tramrails op de Dorpsweg is van 17 juli tot en met 15 augustus aan de beurt om vervangen te worden. De weg is dan in beide richtingen dicht ter hoogte van de Wolphaertsbocht. Omrijden kan via de Dorpsweg, Oldegaarde, Zuiderparkweg en Brielselaan; of via de Dorpsweg, Korperweg en de Waalhaven Oostzijde.

Katendrecht

De Maashaven Noordzijde is al sinds maart minder goed bereikbaar en is in het weekend van 22 en 23 mei geheel afgesloten, maar ook in augustus staan er werkzaamheden op de planning. De verkeerslichten op de kruisingen Hillelaan/Brede Hilledijk en Hillelaan/Maashaven Noordzijde worden dan vervangen, waardoor er minder voorsorteerstroken beschikbaar zijn. Omleidingen zijn er niet, maar ook hier moet verkeer dan rekening houden met meer drukte.

Posthumalaan/Hillelaan

Tot slot wordt er gewerkt aan de Posthumalaan en Hillelaan. Beide wegen zijn van 19 augustus tot 1 september in beide richtingen volledig dicht, vanwege de aanleg van nieuwe riolering. Omrijden kan via de Brede Hilledijk en de Laan op Zuid.

De werkzaamheden aan de Posthumalaan en Hillelaan zijn in september nog niet klaar. Tot en met half november zijn er plaatselijke wegversmallingen.