Sparta en FC Utrecht scoren niet: ticket voor de play-offs nog onzeker

Sparta heeft in de strijd om een ticket in de play-offs voor Europees voetbal nog alles nog in eigen hand. De Rotterdammers speelden donderdag op Het Kasteel met 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. De thuisploeg begon met Tom Beugelsdijk in de basis, wiens naam op sociale media te ronde gaat met betrekking tot spotfixing.

In de eerste tien minuten van de wedstrijd was Sparta beter dan FC Utrecht. De Kasteelclub opende aardig en kreeg via Abdou Harroui een grote kans. De middenvelder van Sparta schoot een voorzet van Lennart Thy, die uitgeweken was naar de rechterkant, echter op de lat.

Na dit Spartaanse gevaar duurde het even totdat er weer wat te melden was bij deze wedstrijd. FC Utrecht werd in de 33e minuut pas gevaarlijk met een schot van oud-Feyenoorder Eljero Elia, waar Sparta-keeper Maduka Okoye geen problemen mee had. De Duitse Nigeriaan moest vlak voor de rust flink aan de bak. Okoye redde namelijk fraai op een schot van Hidde ter Avest van FC Utrecht.

Okoye met een glansrol

Vlak na de rust kwamen de bezoekers beter voor de dag dan Sparta. Okoye onderscheidde zich weer eens onder het Rotterdamse doel. Zo redde hij knap een schot van Gyrano Kerk, die na een lange dribbel op de goal van Sparta schoot. Even daarvoor had Janssen voor FC Utrecht de bal nog in het zijnet gekopt.

Sparta bleef onder druk en moest vooral de aanvallende intenties van FC Utrecht pareren. Kerk bleef gevaarlijk namens de bezoekers. Zo kapte hij zich vrij op de rand van het zestienmetergebied, maar liet de afwerking van de aanvaller weer te wensen over. De Rotterdammers hadden in de tweede helft moeite om kansen te creëren. FC Utrecht bleef druk zetten. Zo had Adrián Dalmau een hakje in huis, maar de Spaanse spits vond Okoye op zijn weg. Even later kopte Dalmau een corner nipt naast.

Vlak voor tijd had Sparta de grootste kans in de tweede helft. Op aangeven van invaller Emanuel Emegha dook Lennart Thy bij de tweede paal op. De Duitser schoot naast. In de laatste minuut van de blessuretijd was Okoye wederom belangrijk voor Sparta. De keeper redde spectaculair op een knal van Urby Emanuelson.

Met nog één speelronde te gaan heeft Sparta nog alles in eigen hand om een ticket te verdienen voor de play-offs om Europees voetbal. De Kasteelclub gaat zondag op bezoek bij sc Heerenveen, dat in de eredivisie nergens meer om speelt.

Sparta - FC Utrecht 0-0 (0-0)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers (67' Pinto); Mijnans (84' D. Duarte), Harroui, Smeets (59' Kharchouch), Auassar; Thy, Engels (67' Emegha)