Sparta-fans moedigen buiten Het Kasteel spelers aan met sfeeractie

In een hoek van het stadion, ter hoogte van de Kasteeltribune en de Bok de Korver Tribune, vierden de spelers en supporters van Sparta feest. Als bedankje gooide een aantal spelers van de selectie het wedstrijdshirt naar de fans, die achter de hekken stonden.

Met nog één duel in de eredivisie te gaan heeft Sparta nog alles in eigen hand om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Als de mannen van trainer Henk Fraser komende zondag Heracles Almelo en Fortuna Sittard onder zich weten te houden, dan strijdt Sparta met Feyenoord, FC Utrecht en FC Groningen mee om één ticket in de voorronde van de Conference League.