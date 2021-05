Feyenoorder Orkun Kökcü vol vertrouwen play-offs in: 'We kunnen niet verzaken'

Toch is de teleurstelling bij de Turkse middenvelder wel groot dat Feyenoord zich niet rechtstreeks via de competitie heeft geplaatst voor Europees voetbal. "De teleurstelling is heel groot, maar in de wedstrijd hadden we zelf niet door dat Fortuna-Vitesse gunstig voor ons verliep. Als je achteraf kijkt, wat natuurlijk niet goed is, dan is dit gelijkspel wel zuur."

Bekijk hieronder het gesprek met Kökcü. Tekst loopt door onder video.

Kökcü vond de penalty, waardoor Feyenoord gelijkspeelde, discutabel. "In de wedstrijd vond ik het al licht en na afloop hoorde ik dat het eigenlijk geen penalty was. Als je ook ziet dat Eric (Botteghin, red.) heel boos is, wat hij normaal nooit is. Het is een heel lieve jongen, maar hij ging nu helemaal uit zijn stekker gaat dan weet je wel dat het licht was."