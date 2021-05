Henk Fraser na gelijkspel Sparta tegen FC Utrecht: 'Er zat niet meer in dan dit'

Bij winst zondag bij SC Heerenveen is Sparta zeker van de achtste plek, bij ieder ander resultaat is Frasers team afhankelijk van de uitslagen van Heracles Almelo en in mindere mate Fortuna Sittard (Sparta heeft een veel beter doelsaldo). “We hebben het in principe in eigen hand, zeker gezien het doelsaldo,” rekent Fraser.

Tegen FC Utrecht hield Sparta donderdag op eigen veld in de eerste helft gelijke tred. “We konden goed mee, maar in de tweede helft merkte je dat er niet meer in zat. Dan verander je van tactiek en gok je op een uitbraak. Dat kon goed uitpakken.”

Fraser doelt op de grote kans die Lennart Thy kreeg om Sparta aan de winst te helpen. “Hij had die bal er sneaky in kunnen prikken, maar dat zou niet terecht zijn geweest. We waren niet bij machte om FC Utrecht goed partij te bieden in de tweede helft.”