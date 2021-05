Maduka Okoye weer uitblinker bij Sparta: 'Ik zie een toekomst bij deze club'

Aan het einde van de eerste helft redde Okoye stijlvol op een schot van FC Utrecht-speler Hidde ter Avest. Tijdens de tweede helft pareerde de doelman gevaarlijke pogingen van onder meer Gyrano Kerk en Adrián Dalmau. "Ik heb echt van de wedstrijd genoten", blikt Okoye terug. Na de wedstrijd kon hij leven met het resultaat. "FC Utrecht is een sterke tegenstander. Bovendien had die ploeg meer kansen dan wij. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Sparta-keeper Maduka Okoye. De tekst gaat verder onder de video:

Genieten bij Sparta

Na de wedstrijd ging Okoye met teamgenoten de Sparta-fans groeten, die als verrassing een sfeeractie voor de selectie had. De Kasteelclub is in de race voor een ticket om de play-offs. Sparta heeft alles nog in eigen hand, benadrukt hij. "Ik zou de supporters graag snel op een vol Kasteel willen zien", zegt Okoye. "De play-offs zijn iets groots voor de fans. We hebben hen een cadeautje teruggeven."

Okoye staat bij Sparta een sterk seizoen te keepen. Daarom staat hij op de radar van andere clubs. Maar aan een vertrek uit Spangen denkt de doelman niet. "Ik geniet hier elke seconde", zegt Okoye. Sparta geeft me veel en de trainer heeft veel vertrouwen in mij. Dat betaal ik allemaal terug. We gaan zien wat de toekomst brengt. Ik zie een toekomst bij Sparta, maar je weet het nooit in de voetballerij."