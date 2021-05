Het bijzondere levensverhaal van muzikant Jordy Dijkshoorn: 'Tot mijn nek verlamd zijn, dat zag ik écht niet zitten'

Er waren jaren dat niemand dacht dat het wat ging met worden met Jordy Dijkshoorn. Zijn pogingen om door te breken als artiest sneuvelden roemloos. De enige glans in zijn leven zag hij in de ramen die hij zeemde, als glazenwasser. Het kattenkwaad uit zijn puberjaren in een flatje in Vlaardingen groeide uit tot een levensstijl waardoor het bijna wel verkeerd moest gaan. En dat ging het ook.

Toen hij in het ziekenhuis lag nadat hij helemaal kapot was getrapt in een dronken ruzie, zag hij zijn moeder huilen. Toen ging de knop om. Een gevaarlijk operatie volgde, met daarna een lang revalidatieproces. Tot hij weer op het podium kan, heeft hij zijn oude beroep als glazenwasser weer opgepakt. Maar nu wel als een ander mens. Hij vertelt Sander zijn verhaal.

"Ik was een jongen die af en toe uit de band sprong. Dat was ik al vanaf mijn zestiende, toen ik voor het eerst op mezelf ging wonen in een flatje in Vlaardingen. Ik gaf vaak feestjes thuis. We dronken veel en draaiden harde muziek. In een dronken bui haalde ik dan met vriendjes weleens kattenkwaad uit. We gooiden dan met glas of sloopten een bushokje. Dan belandde ik wel eens in het celletje. Als mijn moeder kwam, schaamde ze zich. Ik woonde op de negende verdieping. Mijn moeder durfde in de lift dan niet de knop van mijn etage in te drukken, want dan dachten de bewoners van de flat: 'Oh, die komt voor die jongen van nummer 256'."

Dijkshoorn is een man van extremen, geeft hij toe. Daardoor kwam hij regelmatig in de problemen. Tijdens een avondje stappen in het centrum van Rotterdam ging het helemaal mis. "Ik had aardig wat gedronken en zag twee jongens stoeien of vechten. Daar ben ik me mee gaan bemoeien. Dat liep verkeerd af. Ik ben toen verschrikkelijk in elkaar getrapt. Om vier uur 's nachts werd ik wakker in het ziekenhuis. Ik hoorde de dokter tegen mijn moeder zeggen dat ik twee gebroken nekwervels had. Ik moest geopereerd worden en er was een reële kans dat ik voorgoed invalide zou blijven. Ik zag mijn moeder huilen. Toen brak ik ook. Ik moest huilen om mijn eigen gedrag. Ik zei tegen mezelf: kijk nou eens wat je met je gedrag teweeg brengt. Ik besefte dat niet alleen ík daar lag, maar ook mijn moeder, mijn broer, mijn vader... Het drong tot me door dat mijn gedrag ook anderen raakte. Je kon de klok erop naslaan dat zoiets ergs me ooit zou overkomen. Ik wist dat ik nu echt moest veranderen. Dat wilde ik ook echt."

Het had niet veel gescheeld of Dijkshoorn had de vechtpartij niet overleefd. "De breuken zaten één centimeter van mijn zenuwen af. Anders was ik voor altijd invalide geweest. Maar ook de operatie was niet zonder risico's. De dokter zei tegen me dat ik na de operatie tot aan mijn nek verlamd kon zijn. Ik zeg je eerlijk: als dat was gebeurd, dan was ik er nu waarschijnlijk niet meer geweest."

"Ik weet nog dat ik tegen mijn vader zei dat als ik mijn benen niet meer zou kunnen bewegen maar nog wel mijn handen... dat ik dan het leven nog wel voor me kon zien. Maar als ik tot mijn nek verlamd zou zijn, nee, dat zag ik écht niet zitten. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik er zo goed uit ben gekomen. De vechtpartij heeft mijn ogen geopend. Ik uit mijn extreme gedrag nu op een andere manier. Ik spring nog steeds zo nu en dan uit de band, maar dat doe ik dan op het podium. De rest van de tijd ben ik gewoon Jordy Dijkshoorn. Een rustige, gevoelige jongen."

Het vrije relaxte leven

Dijkshoorn neemt presentator Sander de Kramer mee naar zijn woonboot in Rotterdam-Delfshaven. Het vaartuig staat symbool voor zijn nieuwe leven. "Deze boot betekent voor mij het vrije, relaxte leven," lacht de zanger, terwijl hij met een kopje verse koffie komt aanlopen. "Als ik 's ochtends wakker word en ik hoor het water tegen de boot aan klotsen, dan word ik daar heel relaxed van. Ik word heerlijk wakker en val ook heerlijk in slaap."

"Door corona liggen alle optredens natuurlijk stil. Toen heb ik mijn oude werkgever gebeld en ben gewoon weer ramen gaan zemen."

Als De Kramer hem vraagt of hij in zijn moeilijke tijd als recalcitrante tiener ooit had gedacht dat hij een bekende artiest zou worden, schiet Dijkshoorn vol. "Ik heb lang gedacht dat het niet zou lukken om door te breken. Ik was in die tijd glazenwasser. Ik probeerde wel artiest te worden, maar het lukte niet. Na een geslaagde auditie op de Popacademie is alles anders geworden. Daar leerde ik ook de jongens van De Likt kennen. Pas toen we op Oerol stonden, dacht ik: 'Wauw! Het gaat gewoon lukken met die vervelende jongen van Aalscholverlaan nummer 256. Of ik het leuk vind om een bekende Nederlander te zijn? Ach, ik zie mezelf niet als BN'er, hoor. Ik ben gewoon een jongen van hier. Door corona liggen alle optredens natuurlijk stil. Toen heb ik mijn oude werkgever gebeld en ben gewoon weer ramen gaan zemen."

Als De Kramer hem tenslotte vraagt naar zijn ambities, kijkt Dijkshoorn over het water. "Ik wil nog eens een kinderboek schrijven. Dat lijkt me geweldig", zegt hij.

