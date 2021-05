Magneetvissers halen Duitse granaat naar boven in Hellevoetsluis: 'Ineens zegt m'n vrouw: ik heb volgens mij iets gevaarlijks'

"Ik zit nog vol adrenaline, slapen wordt 'm nog niet", vertelt Olaf als we hem donderdagavond laat opbellen. Vol beleving vertelt hij vervolgens wat hem en zijn groepje magneetvissers deze Hemelvaartsdag is overkomen. "We stonden met een aantal vrienden te vissen bij het Voornse Kanaal, we dachten gewoon een gezellig dagje. En ineens zegt m'n vrouw: ik heb volgens mij iets gevaarlijks. En die verstijfde een beetje, haha."

"Toen was wel snel duidelijk dat het een serieuze granaat was, je kon de geleideband en vorm goed zien. Binnen twee minuten hebben we 'm terug laten zakken in het water en gelijk de politie gebeld. Toen ging het hele circus lopen."

Duitse brisantgranaat

Nadat de politie en later ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) waren gearriveerd, bleek het om een Duitse niet-afgevuurde brisantgranaat te gaan. De EOD nam de granaat uiteindelijk mee om die op een strand te laten exploderen. "Voordat we het wisten waren we drie uur verder en mocht m'n vrouw op het knopje drukken om de granaat te laten ontploffen", vertelt Olaf.

Tekst gaat verder onder de video van de explosie.

"De explosie maakte best wel indruk", vervolgt Olaf. "Ik ben zelf ook beroepsmilitair geweest, maar de granaat was groter en heftiger dan ik verwacht had. Het was toch wel een krater van een goede meter diep en 2-2,5 meter doorsnede. Ik paste er volledig in."

Eind goed al goed dus, maar Olaf benadrukt dat het ook heel anders af had kunnen lopen. "Daar zijn we ook heel realistisch in. Ik ben altijd voorzichtig geweest, je weet nooit wat je uit het water haalt. Je moet het serieus aanpakken. Je kan niet zomaar denken: ik gooi 'm in m'n kofferbakje mee naar huis."

'We zijn niet op de sensatie van bommen en granaten uit'

En ondanks deze 'bijzondere dag', haalt Olaf voortaan liever gewoon weer oude fietsen en gereedschap uit het water. "Wij zijn absoluut niet op de sensatie van bommen en granaten uit. We hebben ook al eens een Amerikaanse antitank-granaat gevonden met de metaaldetector, toen moesten we ook de EOD bellen. Dat soort dingen heb ik liever niet. Wij willen gewoon het water schoonmaken, een stukje milieubewustzijn. En daarbij leuke dingetjes met een stukje geschiedenis opvissen."