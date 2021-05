Het weer van vandaag: kans op een bui

Vandaag is er af en toe zon en vanmiddag bestaat er kans op een regenbui. Het wordt 14 graden aan zee en nog 17 graden in het uiterste oosten van de regio. De wind waait zwak tot hooguit matig en komt uit richtingen tussen west en noord. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden met opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 7 of 8 graden en er staat amper wind.