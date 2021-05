Blijdorp vernoemt pinguïns naar Patricia Paay als bedankje voor inzamelingsactie

De Rotterdamse Paay is groot fan van Blijdorp. "Ik kwam er zelf vaak als kind met mijn opa en oma of met mijn ouders. Toen waren we niets gewend en was dit hét uitje. Ik vond het heerlijk, heb er prachtige herinneringen aan," zei ze in januari tegen Rijnmond. Paay zette een tikkie-link online. In de eerste week kwam er al 80.000 euro binnen.

De onlangs geboren pinguïns heten Patricia en Robbert. Pinguïns zijn de favoriete dieren van Paay. Dit weekend bracht ze een bezoekje aan de dierentuin met de gedachte om even naar haar lievelingsdieren en het nieuw geboren olifantje te kijken. Dat er een pinguïn naar haar werd vernoemd, kwam als een grote verrassing.