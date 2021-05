Robert Maaskant in FC Rijnmond: 'Ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord zich laat aftroeven door Sparta'

Feyenoord is definitief veroordeeld tot het spelen van de play-offs. Grote vraag is of de spelers zich nog wel op kunnen laden voor die extra wedstrijden. Robert Maaskant verwacht dat de ploeg van trainer Dick Advocaat er staat. “Dat mag ik toch wel hopen zeg”, aldus de oud-trainer in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

“Het is al een teleurstellend seizoen, ik mag aannemen dat de spelers een reactie willen geven op dat teleurstellende jaar. En ik denk dat Feyenoord nog steeds de sterkste ploeg heeft in de play-offs. Ik ga ervan uit dat ze winnen. Dan moeten ze vroeg aan het nieuwe seizoen beginnen in de voorronde van de Conference League, maar dat is het lot als je je niet rechtstreeks kwalificeert.”

Cynisch

Harry van der Laan, oud-spits van Feyenoord, is er niet zo zeker van dat Feyenoord de play-offs wint. “Ik zie dat niet zomaar gebeuren. De sfeer is zo negatief. Supporters zijn ook cynisch, er is weinig geloof. Ik zie Feyenoord niet eventjes van Sparta of FC Utrecht winnen.”

Feyenoord speelt in de eerste ronde van de play-offs dus mogelijk tegen Sparta, dat zich zondag kan plaatsen. “Sparta zit er heel anders in, het loopt vlekkeloos op het akkefietje met Tom Beugelsdijk na”, zegt Van der Laan.

Okoye maakt indruk

In FC Rijnmond gaat het ook over Maduka Okoye, die bij Sparta indruk maakt onder de lat. Ook afgelopen donderdag tegen FC Utrecht weer. “Ik vind Okoye een waanzinnige atleet”, zegt Maaskant. “En hij is ook dapper. Echt een complete keeper.”

De heren aan tafel denken dat Sparta de play-offs bereikt en dus Feyenoord treft komende week. Van der Laan: “Ook omdat ik denk dat Heracles Almelo (concurrent van Sparta om plek acht, red.) niet de energie heeft om bij AZ te winnen.”

Maaskant: “Ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord zich laat aftroeven door Sparta in de play-offs. Als je een beetje eergevoel hebt….”