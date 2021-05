Robert Maaskant te gast in FC Rijnmond

Schiedammer Robert Maaskant is vrijdag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De voormalig-speler van Excelsior en trainer van veel clubs in het betaalde voetbal zal samen met Ruud van Os en Harry van der Laan de 33ste speelronde in de eredivisie bespreken. Op Hemelvaartsdag speelden Feyenoord en Sparta gelijk tegen respectievelijk Heracles en FC Utrecht.

Feyenoord is door het 1-1 gelijkspel bij Heracles Almelo definitief vijfde en grijpt naast de rechtstreekse plaatsen om Europees voetbal. Bij een overwinning had Feyenoord zondag in de laatste speelronde nog een kans gehad om Vitesse van de vierde plaats te stoten.

Voor Sparta betekende de 0-0 tegen FC Utrecht uiteindelijk een goed resultaat. De ploeg van Henk Fraser heeft het behalen van de play-offs om Europees voetbal in eigen hand. Bij winst zondag in Heerenveen of hetzelfde resultaat als Heracles Almelo, dat op bezoek gaat bij AZ is Sparta verzekerd van het 'toetje' om Europacup voetbal.

Verder wordt het laatste voetbalnieuws besproken en wordt er vooruitgekeken naar de laatste speelronde als Feyenoord thuis RKC ontvangt en Sparta dus naar Heerenveen reist. Bart Nolles is de presentator van FC Rijnmond. De show begint vrijdag rond 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook is FC Rijnmond natuurlijk terug te vinden op deze website en ons YouTube kanaal.