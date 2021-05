Podcast Sparta: 'Wat hebben wij toch een geweldige keeper'

Europa komt steeds weer iets dichterbij, want na het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Utrecht heeft Sparta het met nog één wedstrijd te gaan volledig in eigen hand wat betreft plaatsing voor de play-offs. En ook ditmaal had Maduka Okoye een groot aandeel erin. Jan Jaap Pruysen en Spartanen Anton Slotboom en Ruud van Os nemen de prestaties van de Nigeriaanse keeper door waarbij de fan in Slotboom vooral hoopt dat Okoye te behouden is.

"De twee beste keepers in Nederland spelen momenteel gewoon in Rotterdam", zo doelt Ruud van Os op Justin Bijlow en Maduka Okoye. "Dat PSV dan voor een Joël Drommel gaat in plaats van Okoye, dat vind ik echt slecht scoutingwerk. Als ik zelf Ajax zou zijn, die behoefte hebben aan een jonge keeper, dan zou ik het wel weten. Hij staat nog drie jaar onder contract, maar het zal mij echt verbazen als hij volgend jaar nog bij Sparta speelt. "Maar een groot deel van dit succes hebben we zonder meer aan hem te danken", voegt Slotboom toe.

Keerzijde van het succes

Tegelijkertijd wordt ook gekeken of de keerzijde van dit succes niet het vertrek van meerdere sterspelers zal zijn. "Wat als Okoye en Harroui dan weg gaan bijvoorbeeld?", zo stelt Jan Jaap Pruysen voor. Toch maakt Van Os zich niet snel zorgen. "Ik hoop natuurlijk dat Harroui en Okoye blijven, maar als ze weggaan dan heb ik er vertrouwen in dat het wordt ingevuld. Wie weet komt Bradley van Hoeven sterker terug en wordt dat de nieuwe revelatie."

Maar voor nu gaat het vizier op de play-offs, want ondanks de schorsingen van Tom Beugelsdijk en Adil Auassar ziet Van Os het niet meer mis gaan. "Heracles speelt uit tegen AZ en dan moet Sparta bij Heerenveen minimaal hetzelfde resultaat neerzetten. Als Heracles daar verliest, dan haalt Sparta het ook met een nederlaag." "Maar hebben we het niet vaak genoeg in de eerste divisie gezien?", voegt Slotboom toe. "Daar ging het nog vaak genoeg mis, en dan ook die schorsingen. Ik ben er nog niet helemaal zeker van tot het zover is."

