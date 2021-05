80-jarige man is rijbewijs kwijt na ongeluk bij McDonalds, maar geen opzet in het spel

Het aanhouden van de bestuurder na een dergelijk onderzoek is standaardprocedure. De verkeersanalysedienst van de politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij de Aveling langs de A15, maar de politie zegt dat er geen sprake is van opzet. Mogelijk heeft de man het gaspedaal in plaats van de rem ingetrapt. Het Openbaar Ministerie (OM) besluit binnen tien dagen of de man zijn rijbewijs terug krijgt of dat hij mogelijk naar het CBR moet voor verdere rijvaardigheidstesten.

Ravage op het parkeerterrein van de McDonald's | Foto: MediaTV

De auto van de man schoot donderdag van de weg af, door een hek heen en belandde vervolgens via de bosjes op het terrein van het wegrestaurant. Daarbij raakten drie mensen gewond. Volgens de politie gaat het om een gezin. Eén van de kinderen van het gezin is nagekeken door ambulancepersoneel. De ouders raakten niet levensbedreigend gewond, maar hebben wel botbreuken opgelopen.

Naast de gewonden was er ook schade aan het parkeerterrein. Uiteindelijk kwam het voertuig tot stilstand tegen een prullenbak.