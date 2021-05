Gevaccineerde burgemeester Aboutaleb richt zich tot jongeren: 'Je doet je ouders tekort als je ze ontmoedigt een prik te halen'

In de prikstraat in de Van Nellefabriek in Rotterdam heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdagochtend zijn eerste coronavaccinatie gekregen. Dat deed Aboutaleb niet in de anonimiteit maar juist in het openbaar, om een signaal af te geven aan de bevolking van de gemeente Rotterdam. "Ik wil als burgemeester van Rotterdam een goed voorbeeld geven aan de burgers in de stad en de regio Rijnmond. Het is echt veilig."

Opgewekt loopt Aboutaleb naar buiten als hij zijn eerste Pfizer-vaccin heeft gekregen. Over een stijve arm klaagt de burgemeester niet. "Die arm voelt goed. De prik van een medemens kan pijnlijker zijn dan de prik van een dokter, zeg ik weleens."

Het was voor Aboutaleb een no-brainer toen hij de oproep kreeg om zich te laten vaccineren. Aboutaleb kreeg immers in oktober 2020 zelf corona en kent de gevolgen. "Ik heb al corona gehad en ik heb me ook laten testen of ik antistoffen in mijn lichaam heb. Maar als de regering, alle artsen, alle medici en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat vaccineren echt heel belangrijk is, dan luister ik."

Fake news

Burgemeester Aboutaleb had er ook voor kunnen kiezen om zich in de anonimiteit te laten vaccineren, maar hij wil op deze manier een signaal afgeven aan de inwoners van Rotterdam. In zijn stad merkt Aboutaleb namelijk dat de bereidheid voor een vaccin soms ver te zoeken is. Daarbij schuwt de burgemeester van Rotterdam het niet om 'fake news'-berichten hard aan te pakken.

"Het lijkt me goed dat geluid te ontkrachten dat vaccineren slecht zou zijn of dat Bill Gates bezig is via dat vaccin mensen te programmeren", trekt Aboutaleb van leer. "Dat zijn allemaal onzinverhalen. Door mezelf kwetsbaar op te stellen en het in het openbaar te laten zien, laten we zien dat het veilig is. Want alleen samen redden we het in de komende periode. Dus als je een uitnodiging van het RIVM krijgt: stroop die mouw op en laat je prikken. Het is echt veilig. Alleen op die manier kunnen we met elkaar een prachtige zomer tegemoet gaan."

De berichten die op sociale media opduiken om je niet te laten vaccineren, heeft burgemeester Aboutaleb onderschat erkent hij. "Ik maak me zorgen over de kracht van de tegenverhalen. Ik wist niet dat zoveel weldenkende mensen in Rotterdam en Nederland luisteren naar de onzinverhalen die je op allerlei manieren tegenkomt op sociale media. Laten we het maar eens een keer krachtig tegenspreken."

Jongeren en moeilijk bereikbare groepen

De gemeente Rotterdam heeft aan het vaccineren van de burgemeester ook een campagne gehangen die mensen moet stimuleren om zich te laten inenten. Een boodschap van burgemeester Aboutaleb zal worden vertaald in negen talen, om dit bereikbaar te maken voor veel mensen. "Dat is echt wel nodig. God verhoedde dat we in zo'n situatie terecht komen als in India. Dan moet je het gewoon doen."

Burgemeester Aboutaleb richt zich in de campagne voor het vaccineren en tegen fake news met name op jongeren. "Jongeren die heel veel op sociale media zitten, beïnvloeden hun ouders om geen prik te halen. Ik zou tegen die jongeren willen zeggen: ontmoedig je ouders niet een vaccin te halen. Het is echt valse informatie. Je doet je ouders tekort."

Aboutaleb benadrukt wel dat het uiteindelijk een eigen keuze is of mensen het vaccin halen. Maar hij steek de rol van de overheid niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk is het een eigen keuze, maar wij hebben als autoriteiten wel de verplichting om mensen op te roepen het goede te doen. In dit geval is het goede, het halen van een vaccin."