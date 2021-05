Frank Boer nieuwe teammanager van Feyenoord

Frank Boer is komend seizoen de nieuwe teammanager van Feyenoord. Hij is in de Kuip de opvolger van Bas van Noortwijk, die na dit seizoen afscheid neemt omdat hij met pensioen gaat. Feyenoord heeft de functie intern ingevuld. Boer was al werkzaam bij Feyenoord als sociaal-maatschappelijk spelersbegeleider.