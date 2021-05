Mooi, maar vervuild: zaterdag 15 mei is Chris Natuurlijk op het strand van Kwade Hoek

Over afval én de schoonheid van de natuur op Kwade Hoek, groene dorpen op platte daken en de debuutroman van Rotterdammer Daniël Dee gaat het zaterdag 15 mei vanaf 08:00 uur in Chris Natuurlijk.

Chris Natuurlijk is zaterdag in Kwade Hoek, een prachtig natuurgebied in de Duinen van Goeree. Helaas spoelt er op het strand al jaren veel afval aan. Met een grootschalig onderzoek naar de bron van het afval, willen betrokken partijen het probleem aanpakken. Zo gaat Stichting De Noordzee het afval analyseren dat Natuurmonumenten en de vrijwilligers van NLGO - de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee - inzamelen. Tijdens een wandeling door de duinen en op het strand, krijgt Chris Natuurlijk uitleg over het afvalprobleem én de kwetsbare natuur van Kwade Hoek.

Wonen op platte daken tussen het groen

Dakdorpen wil kleine duurzame huizen bouwen op platte daken in Rotterdam en dat combineren met veel groen. Op bedrijvenverzamelgebouw De Kroon in Rotterdam-Schiemond bezoekt Chris Natuurlijk het proefdak. Dakdorpen is, samen met vier andere projecten, genomineerd voor de Job Dura Prijs 2020 met het thema Wonen: Thuis in Rotterdam.

Alleen in Rotterdam

Stel, je wordt op een ochtend wakker en je ontdekt dat al het leven op aarde is verdwenen. Er zijn geen mensen meer en ook geen dieren. Dat overkomt Rotterdammer Nico ter Waarbeek, de hoofdpersoon in De echo van mijn voetstappen. Schrijver en dichter Daniël Dee vertelt in Chris Natuurlijk over zijn debuutroman.

Zaterdagochtend 15 mei van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.