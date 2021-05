Hondenuitlater vindt vaten drugsafval in bos in Rockanje

Aan de rand van het Annabos in Rockanje heeft een hondenuitlater vrijdagochtend gedumpt drugsafval gevonden. Er lagen dertien vaten van vijftig liter vol chemicaliën in de natuur.

Volgens de politie is de dumping in de nacht van donderdag op vrijdag gebeurd. De hondenuitlater loopt namelijk dagelijks over de Meelzakseweg langs het bos en had het nog niet eerder opgemerkt.

De politie probeert erachter te komen hoe de gedumpte vaten hier terecht zijn gekomen. Er hangen geen camera's in de buurt van deze plek.