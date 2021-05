Liveblog: gevaccineerde Aboutaleb richt zich op jongeren, meer tijd tussen prikken maakt Pfizer effectiever

- De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is geprikt en richt zich op jongeren,

- Meer tijd tussen Pfizer-prikken maakt vaccin effectiever.

- 737 nieuwe besmettingen op donderdag.

11:35 Nederland ligt dwars bij verplichte gratis PCR-test

Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken, lijkt te stranden. Nederland is een van de landen die tegen is. De Commissie wil dat ongevaccineerde reizigers de test deze zomer gaan gebruiken als ze naar een ander land in de EU willen.

De lidstaten moeten daarmee akkoord gaan, maar Nederland wil de mogelijk behouden om de kosten van commerciële PCR-tests in rekening brengen. Nederland is bang dat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe worden van de verplichte gratis tests, blijkt uit navraag van radiozender BNR onder Europarlementariërs.

Een gratis test is voor de commerciële testaanbieders niet rendabel te krijgen, waarschuwt Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl bij BNR. "Zo'n test is al vrij duur omdat er veel bij komt kijken. Nadat die is afgenomen, moet hij worden vervoerd naar een laboratorium en moeten wij de gegevens beveiligen. We zijn voor een zo goedkoop mogelijke test, maar gratis is wat ons betreft onhaalbaar."

De testen die nu gratis worden uitgevoerd door de GGD staan niet op naam en zijn daarom ongeldig als reisbewijs. Als er wel op naam zou kunnen komen, is het probleem ook opgelost, zegt GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik in het NOS Radio 1 Journaal. Zij ziet vooral de voordelen van de gratis tests. "Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen." Ook benadrukt ze dat mensen door de vaccinatiestrategie van hun land vaak niet hebben kunnen kiezen of ze wel of niet gevaccineerd konden worden. "Deze mensen moet je dan niet op hoge kosten jagen als ze deze zomer toch willen reizen."

Nederland heeft overigens geen vetorecht in de Europese Raad. Wanneer de meerderheid van de lidstaten in het Europees parlement voor stemt, komt er een verplichting voor de gratis PCR-tests in de Europese Unie. De Nederlandse regering kan in dat geval de commerciële aanbieders moeten subsidiëren.

11:27 Gevaccineerde burgemeester Aboutaleb richt zich op jongeren

In de prikstraat in de Van Nellefabriek in Rotterdam heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdagochtend zijn eerste coronavaccinatie gekregen. Dat deed Aboutaleb niet in de anonimiteit maar juist in het openbaar, om een signaal af te geven aan de bevolking van de gemeente Rotterdam. "Ik wil als burgemeester van Rotterdam een goed voorbeeld geven aan de burgers in de stad en de regio Rijnmond. Het is echt veilig."

Opgewekt loopt Aboutaleb naar buiten als hij zijn eerste Pfizer-vaccin heeft gekregen. Over een stijve arm klaagt de burgemeester niet. "Die arm voelt goed. De prik van een medemens kan pijnlijker zijn dan de prik van een dokter, zeg ik weleens."

Het was voor Aboutaleb een no-brainer toen hij de oproep kreeg om zich te laten vaccineren. Aboutaleb kreeg immers in oktober 2020 zelf corona en kent de gevolgen. "Ik heb al corona gehad en ik heb me ook laten testen of ik antistoffen in mijn lichaam heb. Maar als de regering, alle artsen, alle medici en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat vaccineren echt heel belangrijk is, dan luister ik."

Lees hier meer.

11:13 Meer tijd tussen Pfizer-prikken maakt vaccin effectiever

Mensen die na twaalf weken de tweede prik van Pfizer kregen, maken meer antistoffen aan dan mensen waarbij er drie weken tussen de beide prikken zat, schrijft de Guardian. De Universiteit van Birmingham deed onderzoek naar het verlengen van de periode tussen de eerste prik en de zogeheten 'booster-prik'.

De hoeveelheid antistoffen was drie keer zo hoog bij de mensen die de tweede prik na twaalf weken kregen. Ongeacht de timing van de prikken zijn mensen in beide gevallen maximaal beschermd. De onderzoekers hopen dat de grotere hoeveelheid antistoffen ook een indicatie kan zijn dat het vaccin over een langere tijd bescherming biedt tegen het coronavirus.