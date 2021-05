Teruglezen: Reizen naar Canarische eilanden en Ibiza kan weer, kinderartsen pleiten voor vaccinatie vanaf 12 jaar

- De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is geprikt en richt zich op jongeren,

- Meer tijd tussen Pfizer-prikken maakt vaccin effectiever.

- 767 nieuwe besmettingen op vrijdag.

- Dordrecht stampt twaalf nieuwe prikstraten uit de grond met capaciteit voor duizenden prikken per dag

- Lange wachtlijsten voor niet spoedeisende operaties 'We staan te springen om normaal aan het werk te kunnen'

Toen we het woord corona nog niet kenden, voerden Martin Dunkelgrün en zijn drie collega's zo'n duizend maagverkleiningen per jaar uit. In het eerste coronajaar zagen zij hun eigen afdeling leeglopen richting COVID-zorg en het effect bleef niet uit. In 2020 werden er nog 500 maagverkleiningen uitgevoerd en dit jaar zullen het er zo;n 250 zijn. Een forse daling dus.

Ron de Bruin en chirurg Martin Dunkelgrün | Foto: Rijnmond

"Zodra personeel van onze eigen afdeling weer terugkomt, kunnen we de wachtlijsten zo goed mogelijk gaan wegwerken", legt Dunkelgrün uit. De chirurg is er eerlijk over: "Wachtlijsten zijn heel zwaar voor onze patiënten, maar ook voor ons in het ziekenhuis. Ons behandelteam wil heel graag mensen helpen in het vak waarvoor zij gekozen hebben en die staan allemaal te springen om weer normaal aan het werk te kunnen."

Dunkelgrün is bang dat het wel een paar jaar kan duren voordat zijn wachtlijst is weggewerkt. "Ik hoop dat het sneller is maar we hebben natuurlijk ook continue mensen die zich aanmelden voor ons behandeltraject. De hoeveelheid mensen groeit alleen maar, dus er ontstaat een stuwmeer aan wachtende patiënten."

Omdat patiënten die wachten op een maagverkleining grote gezondheidsrisico's lopen, maakt Dunkelgrün zich zorgen. "Veel van onze patiënten hebben al één of meer aandoeningen als hart-en vaatziekte, astma, COPD, diabetes en orthopedische klachten die kunnen verergeren. Komt bij dat ze nog eens andere aandoeningen kunnen gaan ontwikkelen. zo komt er nóg meer achterstand in de zorg."

18:10 Gele vaccinatieboekje 'geen officiële status'

Veel mensen vragen zich af waarom coronavaccinaties niet standaard worden bijgeschreven in de gele vaccinatieboekjes. Die worden al jaren uitgegeven bij inentingen tegen bijvoorbeeld gele koorts of hepatitis. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben die vaccinatieboekjes geen officiële status. Mensen kunnen wel zelf een bevestiging van de vaccinatie invoegen, zo staat in een Q&A die het ministerie vandaag onder de aandacht heeft gebracht. Sommige GGD's zijn ook bereid tot inschrijving, maar niet allemaal.

Het wachten is, volgens het ministerie, op een fraudebestendig vaccinatiebewijs. Minister De Jonge hoopt dat het volgende maand zo ver is, zo schreef hij begin deze maand aan de Tweede Kamer.



18:09 Kinderartsen pleiten voor vaccinatie vanaf 12 jaar

Zodra het Europees Medicijnagentschap er toestemming voor geeft, moeten ook kinderen vanaf 12 jaar worden ingeënt tegen corona. Daarvoor pleit de voorzitter van de beroepsvereniging van kinderartsen, Károly Illy, tegen het NOS Jeugdjournaal. Kinderen worden meestal niet zo ziek van het virus, maar vaccinatie is volgens hem vooral belangrijk omdat kinderen het virus aan anderen kunnen overdragen.

17:33 Ook vaccin voor Nederlanders die in buitenland wonen

Nederlanders die in het buitenland wonen maar tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen hier een vaccinatie krijgen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze moeten dan wel aan de beurt zijn volgens de vaccinatiestrategie.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het alleen bedoeld is voor mensen die al in Nederland zijn en hier minimaal vier weken verblijven. Het is geen oproep voor Nederlanders om naar Nederland te komen voor een vaccin. "Wat we in deze fase van de pandemie niet willen is allerlei reisbewegingen, zeker niet vanuit landen waar gevaarlijke mutanten rondgaan."



17:30 Dordrecht stampt twaalf nieuwe prikstraten uit de grond met capaciteit voor duizenden prikken per dag



Vanaf 24 mei wordt er tien uur per dag, zeven dagen in de week geprikt in sporthal Oranje Wit aan de Nieuwe Noordpolderweg in Dordrecht. Op die manier wordt het aantal prikken in de regio Zuid-Holland Zuid met twee- tot drieduizend per dag verhoogd.



"Het is een enorme klus die we moeten klaren voor de 24e, maar we zijn al een heel eind op weg'', zegt Rob. Hij is projectleider van de GGD Zuid-Holland-Zuid en wil het vanwege deze werkzaamheden bij zijn voornaam wil houden. De locatie aan de Nieuwe Noordpolderweg komt bij de al bestaande locatie in sporthal van DeetosSnel. Bij DeetosSnel worden zevenhonderd prikken per dag gezet, fors minder dan op de nieuwe locatie het geval gaat zijn. "Er komen uiteindelijk twaalf prikstraten waardoor we een paar duizend mensen per dag kunnen vaccineren."

Vaccinatielocatie 2 in Dordrecht | Foto: Floortje van Gameren

16:57 Ambassadeur bevestigt: reizen naar Canarische eilanden en Ibiza kan weer

Vanuit Nederland is het vanaf morgen weer mogelijk voor toeristen om naar de Canarische eilanden en de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca) te reizen. De huidige code oranje voor die gebieden vervalt, zo heeft de Nederlandse ambassadeur in Spanje op Twitter gemeld.

Het besluit komt niet als een verrassing. Dinsdag werd in de coronapersconferentie aangekondigd dat vanaf 15 mei weer reisadviezen voor afzonderlijke landen worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu geldt voor de hele wereld nog minimaal code oranje, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Vakantiereizen vallen daar dus niet onder.

De Canarische eilanden en de Balearen werden al genoemd als gebieden waarvoor code oranje hoogstwaarschijnlijk zou verdwijnen. Portugal, Finland en de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee worden in dat verband ook genoemd.

Toeristenlanden kunnen wel eisen stellen aan toeristen die komen, zoals negatieve PCR-testen. In de meeste Europese landen zijn de besmettingscijfers een stuk lager dan in Nederland.

16:47 Pleidooi WHO: vaccins naar arme landen, in plaats van kinderen in te enten

Rijke landen zouden om de coronapandemie te bestrijden eerst vaccins naar arme landen moeten sturen, in plaats van kinderen in te enten. Dat zegt directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij wil dat landen die al ver zijn met het inenten van hun bevolking vaccins geven aan Covax, een internationaal programma dat vaccins beschikbaar stelt aan armere landen.

De WHO-baas begrijpt wel waarom sommige landen kinderen willen vaccineren, maar doet een dringend beroep om dit te heroverwegen. Over het vaccineren van kinderen wordt steeds meer gesproken. Pfizer en BioNTech hebben bij het EMA een aanvraag ingediend om hun vaccin in de EU toe te staan voor kinderen vanaf 12 jaar.

Tedros wees erop dat het tweede jaar van de pandemie veel dodelijker dreigt te worden dan het eerste. Vooral de situatie in India is erg zorgwekkend. Daar overlijden de laatste dagen volgens de officiële cijfers meer dan 4000 mensen per dag.

Volgens Tedros gaat momenteel maar 0,3 procent van de vaccinproductie naar landen met lagere inkomens. Daardoor zijn er op veel plekken te weinig doses om zorgpersoneel te vaccineren en worden ziekenhuizen overspoeld met mensen die dringend zorg nodig hebben.



16:55 RIVM: 767 nieuwe coronabesmettingen, minder dan het gemiddelde

Het RIVM meldt vrijdag 767 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat zijn er 30 meer dan de 737 van gisteren. Woensdag stond de teller nog op 866 nieuwe gevallen. Het zevendaags gemiddelde staat nu op 775 besmettingen.

In de afgelopen 24 uur zijn vier regiogenoten overleden aan de gevolgen van van het virus. Zij komen uit Rotterdam (2), Capelle aan den IJssel (1) en Krimpen aan den IJssel (1). Verder meldt het RIVM 11 nieuwe ziekenhuisopnames, dat zijn er meer dan de 6 van donderdag en de 10 van woensdag.



Klik hier voor de cijfers in jouw gemeente.

Een coronatest. | Foto: Jordy Nijenhuis

14:19 Weinig animo voor Fieldlab-hardloopevenement in Enschede

Er is plek voor 5000 hardlopers, maar 'slechts' 1800 liefhebbers hebben zich tot nog toe ingeschreven voor een Fieldlab-evenement zondag in Enschede, dat meldt de NOS. Op een afgesloten parcours op de voormalige vliegbasis Twente kunnen mensen meedoen aan hardloopwedstrijden over 5 en 10 kilometer.

"We hadden wel iets meer belangstelling verwacht", zegt directeur Sandra Melief van de organiserende Stichting Marathon Enschede tegen persbureau ANP. "Zeker omdat we zo ontzettend veel hardlopers hebben in Nederland."

Ze denkt dat de verplichting om een negatieve coronatest in te leveren mensen ervan heeft weerhouden zich op te geven. "Terwijl het om een sneltest gaat. Het is allemaal heel eenvoudig te regelen. Er is een app die je heel makkelijk door het proces leidt", zegt Melief. Het aantal inschrijvingen is wel genoeg om onderzoek te doen volgens Fieldlab.

13:38 Video: burgemeester Aboutaleb krijgt zijn prik en richt zich op jongeren

11:35 Nederland ligt dwars bij verplichte gratis PCR-test

Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken, lijkt te stranden. Nederland is een van de landen die tegen is. De Commissie wil dat ongevaccineerde reizigers de test deze zomer gaan gebruiken als ze naar een ander land in de EU willen.

De lidstaten moeten daarmee akkoord gaan, maar Nederland wil de mogelijk behouden om de kosten van commerciële PCR-tests in rekening brengen. Nederland is bang dat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe worden van de verplichte gratis tests, blijkt uit navraag van radiozender BNR onder Europarlementariërs.

Een gratis test is voor de commerciële testaanbieders niet rendabel te krijgen, waarschuwt Rasmus Emmelkamp, directeur van Spoedtest.nl bij BNR. "Zo'n test is al vrij duur omdat er veel bij komt kijken. Nadat die is afgenomen, moet hij worden vervoerd naar een laboratorium en moeten wij de gegevens beveiligen. We zijn voor een zo goedkoop mogelijke test, maar gratis is wat ons betreft onhaalbaar."

De testen die nu gratis worden uitgevoerd door de GGD staan niet op naam en zijn daarom ongeldig als reisbewijs. Als er wel op naam zou kunnen komen, is het probleem ook opgelost, zegt GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik in het NOS Radio 1 Journaal. Zij ziet vooral de voordelen van de gratis tests. "Op de markt is een test al gauw 100 euro, dus het kan echt een drempel vormen, zeker als je met een gezin moet reizen en vaker een test moet laten doen." Ook benadrukt ze dat mensen door de vaccinatiestrategie van hun land vaak niet hebben kunnen kiezen of ze wel of niet gevaccineerd konden worden. "Deze mensen moet je dan niet op hoge kosten jagen als ze deze zomer toch willen reizen."

Nederland heeft overigens geen vetorecht in de Europese Raad. Wanneer de meerderheid van de lidstaten in het Europees parlement voor stemt, komt er een verplichting voor de gratis PCR-tests in de Europese Unie. De Nederlandse regering kan in dat geval de commerciële aanbieders moeten subsidiëren.

11:27 Gevaccineerde burgemeester Aboutaleb richt zich op jongeren

In de prikstraat in de Van Nellefabriek in Rotterdam heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdagochtend zijn eerste coronavaccinatie gekregen. Dat deed Aboutaleb niet in de anonimiteit maar juist in het openbaar, om een signaal af te geven aan de bevolking van de gemeente Rotterdam. "Ik wil als burgemeester van Rotterdam een goed voorbeeld geven aan de burgers in de stad en de regio Rijnmond. Het is echt veilig."

Opgewekt loopt Aboutaleb naar buiten als hij zijn eerste Pfizer-vaccin heeft gekregen. Over een stijve arm klaagt de burgemeester niet. "Die arm voelt goed. De prik van een medemens kan pijnlijker zijn dan de prik van een dokter, zeg ik weleens."

Het was voor Aboutaleb een no-brainer toen hij de oproep kreeg om zich te laten vaccineren. Aboutaleb kreeg immers in oktober 2020 zelf corona en kent de gevolgen. "Ik heb al corona gehad en ik heb me ook laten testen of ik antistoffen in mijn lichaam heb. Maar als de regering, alle artsen, alle medici en de Wereldgezondheidsorganisatie zeggen dat vaccineren echt heel belangrijk is, dan luister ik."

Lees hier meer.

11:13 Meer tijd tussen Pfizer-prikken maakt vaccin effectiever

Mensen die na twaalf weken de tweede prik van Pfizer kregen, maken meer antistoffen aan dan mensen waarbij er drie weken tussen de beide prikken zat, schrijft de Guardian. De Universiteit van Birmingham deed onderzoek naar het verlengen van de periode tussen de eerste prik en de zogeheten 'booster-prik'.

De hoeveelheid antistoffen was drie keer zo hoog bij de mensen die de tweede prik na twaalf weken kregen. Ongeacht de timing van de prikken zijn mensen in beide gevallen maximaal beschermd. De onderzoekers hopen dat de grotere hoeveelheid antistoffen ook een indicatie kan zijn dat het vaccin over een langere tijd bescherming biedt tegen het coronavirus.