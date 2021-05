Dordrecht stampt twaalf nieuwe prikstraten uit de grond met capaciteit voor duizenden prikken per dag

"Het is een enorme klus die we moeten klaren voor de 24e, maar we zijn al een heel eind op weg'', zegt Rob. Hij is projectleider van de GGD Zuid-Holland-Zuid en wil het vanwege deze werkzaamheden bij zijn voornaam wil houden. De locatie aan de Nieuwe Noordpolderweg komt bij de al bestaande locatie in sporthal van DeetosSnel. Bij DeetosSnel worden zevenhonderd prikken per dag gezet, fors minder dan op de nieuwe locatie het geval gaat zijn. "Er komen uiteindelijk twaalf prikstraten waardoor we een paar duizend mensen per dag kunnen vaccineren."

In de hal van Oranje Wit zijn tot die tijd GGD-medewerkers hard bezig om de boel op orde te krijgen voor de 24e. "Als je binnenkomt, heb je meteen de registratiebalies en daarachter de prikhokjes." Achter de prikhokjes is weer een andere hal waar tientallen stoelen staan. "Dit is de wachtruimte waar mensen een kwartier moeten zitten als ze zijn geprikt." Looproutes en andere maatregelen om een mogelijke corona-uitbraak te voorkomen, moeten nog worden aangebracht. "We doen er alles aan om het vaccineren zo veilig mogelijk te laten verlopen."

Wachtruimte vaccinatielocatie in Dordrecht | Foto: Floortje van Gameren

Sporten kan voorlopig niet in de hal

Oranje Wit blijft in ieder geval tot en met september in gebruik door de GGD. "In deze hal gaat als het goed is binnenkort weer gesport worden, dan moeten we ergens anders naartoe maar dat is een zorg voor later."