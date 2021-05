Voorselectie Oranje voor EK: Berghuis enige Feyenoorder, Karsdorp en El Ghazi terug na lange afwezigheid

Frank de Boer heeft zijn 30-koppige voorselectie voor het EK bekendgemaakt. Zoals verwacht is Steven Berghuis de enige Feyenoorder in de selectie waar op 1 juni nog vier spelers van af gaan vallen. Twee regiogenoten die na lange tijd weer terug zijn, zijn Rick Karsdorp en Anwar el Ghazi.

Voor ex-Feyenoorder Karsdorp is het zijn eerste oproep sinds 2017, toen hij tijdens de 2-0 nederlaag in en tegen Bulgarije zijn derde en vooralsnog laatste interland speelde onder Danny Blind. Afgelopen jaar kreeg de 26-jarige rechtsback een nieuwe kans bij AS Roma en staat hij al het hele jaar steevast in de basis. Naast Karsdorp krijgt ook Barendrechter Anwar el Ghazi (Aston Villa) een nieuwe kans bij Oranje. Voor El Ghazi is het nog langer geleden sinds hij voor het laatst in actie kwam in Oranje: in 2015 speelde hij twee interlands, ook onder toenmalig bondscoach Danny Blind.

Andere regiogenoten en ex-Feyenoorders

Onder de 30 spelers, waarvan er voor het EK uiteindelijk 26 mee mogen, zitten meerdere regiogenoten en voormalig Feyenoorders en Spartanen. Zo maken Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Jeremiah St. Juste (Mainz), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter) en Georginio Wijnaldum (Liverpool) deel uit van de voorselectie.

Ex-Feyenoorder St. Juste werd ook tijdens de vorige interlands tegen Letland en Gibraltar opgeroepen maar moest toen uiteindelijk vanaf de tribune meekijken. Vilhena viel destijds af uit de voorselectie, terwijl Dumfries de strijd aan zal moeten gaan met Kenny Tete (Fulham) en de eerder genoemde Karsdorp.

Dervisoglu en Kökcü in Turkse selectie

Naast Berghuis lijkt ook Feyenoorder Orkun Kökcü richting het EK te gaan. De middenvelder maakte in maart ook al deel uit van de selectie van Turkije die onder andere met 4-2 van Nederland won en zit nu ook bij de voorselectie. Verrassender is de oproep van voormalig Spartaan Halil Dervisoglu. Na een mislukt halfjaar bij FC Twente, heeft de jonge spits twee doelpunten gemaakt in drie wedstrijden namens Galatasaray. Mede daardoor is de Turkse topclub nog in de race om de landstitel en mag de 21-jarige Rotterdammer nu dromen van het EK.

Malacia, Geertruida, Bijlow en Harroui mee met Jong Oranje

Justin Bijlow zit samen met Feyenoorders Tyrell Malacia en Lutsharel Geertruida en Spartaan Abdou Harroui in de voorselectie van Jong Oranje. Het team van Erwin van der Looi komt op 31 mei in Hongarije uit tegen Jong Frankrijk in de kwartfinale. Ook ex-Feyenoorder Mats Knoester (Heracles) zit bij de voorselectie evenals ex-Spartaan Sherel Floranus (SC Heerenveen).