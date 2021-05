Leerlingen Jozefschool Hoek van Holland uitzinnig van vreugde na winnen Rotterdams Eurovisie Songfestival voor kinderen

Leerlingen van veertien Rotterdamse basisscholen schreven een liedje waarmee ze meededen aan het Jong Roffa Songfestival. Muziekproducers hielpen hen vervolgens met een beat voor onder hun song. Daarna kon er gestemd worden door de jury en het publiek.

Vrijdag werd bekend welke drie scholen de meeste stemmen hebben ontvangen, waarbij sommige kinderen hun tranen niet konden bedwingen toen ze de uitslag hoorden. Buddy Vedder reikte de leerlingen vervolgens een medaille uit.

Naast de school in Hoek van Holland waren dat ook de Emmausschool in Rotterdam-West en het Quadratum Hoogbegaafden Onderwijs in Rotterdam-Noord. Zij gaan onder professionele begeleiding een eigen videoclip maken. De kinderen van de Jozefschool uit Hoek van Holland krijgen als winnaars ook nog een workshop van Trijntje Oosterhuis.