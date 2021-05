Aaron Meijers heeft kans gegrepen bij Sparta: 'Geluk dat we een reeks hebben neergezet'

Na een moeizame eerste seizoenhelft is Meijers basisspeler bij Sparta. Mica Pinto zit daardoor op de bank. "Toen ik hier kwam was ik niet fit", aldus de huurling van ADO Den Haag. "Daarna heb ik een kans gekregen en het geluk gehad dat we een reeks hebben neergezet. Dat is de reden dat ik nu speel. Hopelijk staan we nu voor een mooie laatste wedstrijd tegen SC Heerenveen."

Meijers is belangrijk voor Sparta. Niet alleen verdedigend, maar ook aanvallend. "Ik heb de laatste wedstrijden wel wat assists mogen geven, het is wel lekker als je ook aanvallend betrokken bent bij het spel."

Spanning

Sparta is in de eredivisie bezig aan een uitstekende reeks. De play-offs zijn in zicht en dat geeft wel een beetje druk, zegt Meijers. "Tegen FC Groningen en Vitesse was het nog iets verder weg, maar tegen FC Utrecht zag je al dat we iets minder waren aan de bal. Dat zou je spanning kunnen noemen. We hebben nu wat te winnen. Er staat echt wat op het spel tegen SC Heerenveen."

Bekijk hieronder het gesprek met Meijers. Tekst loopt door onder video.

Meijers wordt door Sparta gehuurd van ADO Den Haag. Bij die club heeft hij nog een jaar contract, maar hoe zijn toekomst eruit ziet weet de linksback nog niet. "Ik ben daar totaal niet mee bezig geweest. Ik wil met Sparta de play-offs halen. Ik heb ook met Sparta voorzichtig gesproken, maar totaal niet concreet."

ADO Den Haag is afgelopen donderdag gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Dat doet ook Meijers pijn. "Bij ADO ligt mijn hart, ik ben zo lang verbonden aan die club. Heel zuur, ook voor de jongens die ik daar ken."