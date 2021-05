Dordrecht wil een binnenstad zonder ronkende motoren en uitlaatgassen, plan voor zero emissie zone bij gemeenteraad

Als het aan de gemeente Dordrecht ligt, dan wordt de binnenstad vanaf 2026 een zero emissie zone. Dat wil zeggen dat er minder busjes met pakketjes, vrachtwagens met bevoorrading en vuilniswagens door de straten rijden. De busjes en vrachtwagens die er nog wel zijn, rijden op elektriciteit of waterstof.

Door logistiek slimmer en effectiever te regelen, bijvoorbeeld door goederen te bundelen en meer pick-up points te realiseren, is er minder vervoer nodig en dus minder geluidsoverlast. En door uitstootvrij te rijden, wordt de lucht in de binnenstad schoner. Ook zullen pakketjes en andere goederen volgens de gemeente Dordrecht veel vaker met de fiets worden vervoerd.

Routekaart naar schonere lucht

In samenspraak met belanghebbenden in de stad heeft de gemeente een routekaart opgesteld met stappen om te komen tot de zero emissie zone. De routekaart is gemaakt in samenwerking met partijen die te maken krijgen met de veranderingen.



Zo is er bijvoorbeeld lokaal overlegd met ondernemersverenigingen en afvalinzamelaars. Maar zijn ook nationale spelers zoals brancheverenigingen en vervoerders betrokken bij de routekaart. Het Rijk heeft begin dit jaar al een akkoord gesloten met andere overheden en brancheverenigingen om stadslogistiek uitstootvrij te maken. Dordrecht sluit zich hier bij aan.



"Bij de ontwikkeling van een zero emissie zone gaat het om meer dan duurzaamheid of bereikbaarheid”, legt wethouder Rik van der Linden uit. “Logistiek is heel belangrijk, zeker voor een winkelgebied. Ook de internetbestellingen zijn niet meer weg te denken. Dat moet allemaal goed geregeld zijn. Tegelijkertijd willen we een leefbare, schone binnenstad. Die twee zaken hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Integendeel, binnen de logistiek worden grote stappen gezet om het vervoer slimmer en duurzamer te maken.”

Het college legt de routekaart nu voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de aanpak voor duurzame stadslogistiek.