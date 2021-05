Rotterdam krijgt 5 miljoen voor bestrijding criminaliteit haven

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie maakt bijna 7 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van criminaliteit in de grootste invoerhavens in Nederland, waaronder de Rotterdamse haven.

Rotterdam krijgt daar 5 miljoen euro voor en Schiphol 1,9 miljoen. "Nederland is een belangrijke poort naar Europa en heeft een uitstekende infrastructuur", zegt Grapperhaus. "Via onze mainports kan vrije distributie binnen de EU plaatsvinden. Daardoor zijn ze aantrekkelijk voor de georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit."

De Rotterdamse haven is een belangrijke toegangspoort voor de criminelen. Daar werd vorig jaar ruim 40.000 kilo cocaïne onderschept. Afgelopen februari vond de douane er 1500 kilo heroïne, met een straatwaarde van 45 miljoen euro. De grootste heroïnevangst ooit.

Corrupt havenpersoneel aanpakken

Bij het binnenhalen van drugs krijgen criminele organisaties hulp van binnenuit. Zo waarschuwde de politie onlangs nog dat criminelen infiltreren bij rederijen om containers te kunnen leeghalen. In strafzaken zijn talloze voorbeelden van corrupt havenpersoneel of omgekochte bagagemedewerkers. "De onder- en bovenwereld zien we letterlijk samenkomen op containerterminals en in bagagekelders van onze zee- en luchthavens." zegt Grapperhaus. "Daarom willen we op deze plekken doorpakken. Door onze mainports weerbaarder te maken tegen malafide praktijken, kunnen we ondermijnende criminaliteit beter terugdringen.’’

Onlangs vroeg Rotterdam meer geld van het Rijk voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit in de haven. Burgemeester Aboutaleb wees erop dat een speciaal actieprogramma voor de Rotterdamse haven 33 miljoen euro kost, maar dat het ministerie van justitie dat bedrag niet op tafel wil leggen.