Lange wachtlijsten voor niet spoedeisende operaties: 'We staan te springen om normaal aan het werk te kunnen'

Door de coronapandemie is ziekenhuispersoneel massaal ingezet op de IC of coronaafdelingen. Ziekenhuisbedden stroomden vol, iedereen die kon werd van de eigen afdeling gehaald om te helpen. Maar het eist zijn tol op de eigen afdeling.

Mensen die wachten op een maagverkleining zien zich inmiddels gesteld voor een wachttijd van één jaar. Denk niet dat dat een luxe probleem is dat ligt aan te veel kroketten eten en bier drinken. Ron de Bruin bijvoorbeeld zit sinds zijn geboorte in een rolstoel. Hij heeft een aangeboren spierverzwakking. Dat werkt niet mee om op je ideale gewicht te blijven.



Bariatrisch chirurg Martin Dunkelgrün (gespecialiseerd in maagverkleiningen) van het Franciscus Gasthuis: "We weten dat morbide obesitas als ziekte moet worden beschouwd en het risico op andere ziektes verhoogd. Denk maar aan diabetes, hart-en vaatziekte, slaap-apneu of bepaalde kankersoorten."

Werk aan de winkel

Toen we het woord corona nog niet kenden, voerden Martin Dunkelgrün en zijn drie collega's zo'n duizend maagverkleiningen per jaar uit. In het eerste coronajaar zagen zij hun eigen afdeling leeglopen richting COVID-zorg en het effect bleef niet uit. In 2020 werden er nog 500 maagverkleiningen uitgevoerd en dit jaar zullen het er zo;n 250 zijn. Een forse daling dus.

'We staan te springen'

Zodra de tijd rijp is moeten afgezegde operaties worden ingehaald. Ron de Bruin kijkt ernaar uit. De lange wachtlijst valt hem zwaar. Ron: "Mijn bewegingsvrijheid komt door het uitstel in gedrang. Het is moeilijker om mezelf van mijn rolstoel in mijn auto te helpen." Maar ook de slaapapneu speelt parten. Ron: "Daar kan ik vanaf komen zodra ik die operatie gehad heb."

Dunkelgrün over het uitstellen van operaties: "Zodra personeel van onze eigen afdeling weer terugkomt, kunnen we de wachtlijsten zo goed mogelijk gaan wegwerken." De chirurg is er eerlijk over: "Wachtlijsten zijn heel zwaar voor onze patiënten, maar ook voor ons in het ziekenhuis. Ons behandelteam wil heel graag mensen helpen in het vak waarvoor zij gekozen hebben en die staan allemaal te springen om weer normaal aan het werk te kunnen."

Dunkelgrün is bang dat het wel een paar jaar kan duren voordat zijn wachtlijst is weggewerkt. "Ik hoop dat het sneller is maar we hebben natuurlijk ook continue mensen die zich aanmelden voor ons behandeltraject. De hoeveelheid mensen groeit alleen maar, dus er ontstaat een stuwmeer aan wachtende patiënten."

Omdat patiënten die wachten op een maagverkleining grote gezondheidsrisico's lopen, maakt Dunkelgrün zich zorgen. "Veel van onze patiënten hebben al één of meer aandoeningen als hart-en vaatziekte, astma, COPD, diabetes en orthopedische klachten die kunnen verergeren. Komt bij dat ze nog eens andere aandoeningen kunnen gaan ontwikkelen. zo komt er nóg meer achterstand in de zorg."

Ziekenhuispersoneel loopt door de inzet op COVID-afdelingen en de IC al op hun tandvlees. Kunnen ze het aan om vervolgens die grote achterstand op hun eigen afdeling weg te werken? Chirurg Dunkelgrün is duidelijk: "Je kan niet van de mensen vragen om nóg harder te werken. Zij moeten de werkzaamheden die ze normaal doen weer op kunnen pakken. Daarnaast hoop je ook dat er mogelijkheden zijn om meer personeel te krijgen zodat je goed kan blijven werken zonder te veel werkdruk en zonder te veel ziekteverzuim."

Ron de Bruin heeft een laconiek antwoord op de vraag of de lange wachtlijst op zijn schouders drukt: "Nou, niet zozeer op mijn schouders, maar wel op mijn heup, want al het gewicht staat erop natuurlijk. Het wordt zwaarder. Ik pas mijn eetpatroon aan, mijn levensstijl, maar ik zit stil, dus mijn heup krijgt het toch wel zwaar te verduren."