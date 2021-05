Voorbereidingen lopen uit: Plaatsing tijdelijke Suurhoffbrug moet wachten op volgend hoogtij

Als gevolg van de uitgelopen werkzaamheden missen de bouwers het tij en moet worden gewacht op het volgende hoogwater. Gelukkig heeft ieder nadeel zijn voordeel en kunnen de werklui nog een paar uur rust nemen, zegt Rijkswaterstaat.

De hele operatie op het Hartelkanaal begon vrijdagavond. En dat is niet voor niets. "Het laatste stukje invaren naar de landhoofden en het afzetten van de brug op de steunpunten is echt precisiewerk."

"Spannend", noemt Peter Mathlener van bouwcombinatie Stipt de klus. "Wij maken ons geen zorgen of de brug past. Maar vlak voor het invaren moet de brug nog 7 meter omhoog. Dat kan wat minder stabiliteit geven."

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de oude Suurhoffbrug dicht voor al het verkeer in beide richtingen. De afsluiting duurt tot maandag 05.00 uur. Die tijd is nodig om de A15 op de nieuwe brug aan te sluiten.

De tijdelijke brug is bedoeld om de huidige Suurhoffbrug te ontlasten. De bijna 50 jaar oude brug heeft zwaar te lijden van de verkeerstoename op de A15. De brug moet mede daarom ook worden gerenoveerd. Dat gebeurt komende zomer. Het verkeer kan dan zolang over de tijdelijke oeververbinding.

De tijdelijke Suurhoffbrug zou al eerder op transport zijn gegaan naar zijn plek tussen het westelijk deel van Voorne-Putten en de Rotterdamse Haven, maar slecht weer gooide roet in het eten. De brug is in de nacht van 9 op 10 mei verscheept vanaf de werf van Hollandia in Krimpen aan den IJssel, waar de oeververbinding in elkaar is gezet.

De plaatsing van de tijdelijke Suurhoffbrug is live te volgen op een stream van Rijkswaterstaat.