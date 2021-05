Zanger van clublied 'Hand in Hand, kameraden' Jacky van Dam (83) overleden

Zanger Jacky van Dam (echte naam: Jaap Plugers), de vertolker van het lied waarmee Feyenoordspelers in de Kuip elke wedstrijd het veld opkomen, is zaterdagochtend overleden.

Plugers bracht het iconische clublied in 1961 uit. Jaap Valkhoff maakte het lied oorspronkelijk voor Coal 1, een andere voetbalclub uit Rotterdam. Maar herschreven voor Feyenoord werd het legendarisch.

Plugers, die portier was van de Oase Bar, zong verder nog het lied Japie de Portier en was lid van 't Asoosjale Orkest.

Jacky van Dam was al langere tijd ziek, hij had longkanker. Hij verbleef in verpleeghuis De Twee Bruggen in Rotterdam. Jacky van Dam werd afgelopen donderdag 83 jaar.