Ramen van huis persfotograaf ingegooid na week van bedreigingen

De aanval volgde na bijna een week van bedreigingen vanuit een deel van de Feyenoord-aanhang. Die is boos op de fotograaf omdat hij foto's zou hebben gemaakt van de acties rond Feyenoord-Ajax. Het gaat onder meer om de rellen met de mobiele eenheid tijdens de laatste training, zaterdag.

In de auto gevolgd

"Maar ik ben niet eens in Rotterdam-Zuid geweest. De foto's zijn gemaakt door mijn oude werkgever. Blijkbaar weten sommige mensen niet dat ik al een tijdje eigen baas ben", zegt een geschrokken Bremer.

"Ik kreeg via-via te horen dat ik 'een jodenknecht' was, omdat ik ook foto's maak voor de Telegraaf. De bom barstte toen ik zondag foto's maakte bij de aanhouding van Feyenoord-aanhangers in Vlaardingen. Ze riepen dat ze mijn 'kankerschedel' wel zouden inslaan en ze gingen mij neersteken. Een aantal van die gasten heeft mij per auto ook gevolgd."

De afgelopen week kreeg Joey Bremer meerdere keren nieuwe bedreigingen uit dezelfde kringen. Hij schakelde de politie en PersVeilig in. Dat laatste is een initiatief van journalistenvakbond NVJ, politie en justitie om journalisten veilig hun werk te kunnen laten doen.

Zes stenen

Toch waren de maatregelen onvoldoende om de aanval op de woning in Vlaardingen te voorkomen. Zes stenen werden richting het huis geworpen. Eén van de stenen ging door de raam van de slaapkamer van zijn moeder. Die wilde net gaan slapen. "Mijn moeder heeft niets met dit te maken. Voor hetzelfde geld was zij geraakt", reageert Bremer. Ook de auto van de buren raakte beschadigd.

Ramen van huis nieuwsfotograaf ingegooid na week van bedreigingen | Foto: JBMedia

De persfotograaf heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan. Hij had graag een mobiele camera in de straat gehad. "Maar die is volgens de deskundigen nog niet nodig. Jammer, want ik zit niet op een herhaling te wachten."

Politie, justitie en de gemeente Vlaardingen trekken in deze zaak gezamenlijk op. De partijen kunnen niet veel kwijt over de gebeurtenissen en het onderzoek. Wel zeggen ze dat extra inzet in deze zaak wordt gedaan.