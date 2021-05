Polen niet bij openingsceremonie Songfestival, lid van de delegatie test positief op corona

In de Poolse delegatie van het Eurovisie Songfestival is een coronabesmetting geconstateerd, meldt de organisatie. De hele groep, inclusief de Poolse inzending Rafal Brzozowski, kan daardoor niet aanwezig zijn bij de openingsceremonie zondag.

Wie er besmet is geraakt, is niet bekend. De besmette persoon is zaterdag getest en zit in isolatie. Andere leden gaan uit voorzorg in quarantaine. De hele delegatie was donderdag nog negatief getest.

Het Eurovisie Songfestival wordt zondagavond officieel afgetrapt bij de Cruise Terminal Rotterdam. Alle delegaties komen om de beurt per boot aan en worden welkom geheten door onder anderen uitvoerend producent Sietse Bakker en de Rotterdamse songfestivalwethouder Said Kasmi. Polen zal daarbij dus ontbreken.

Voor het geval iemand binnen een delegatie voor de optredens positief wordt getest, is van elk land ook een video-opname gemaakt, in plaats van een live optreden.