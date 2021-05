Door vuurwerkbommen geteisterde cafés weer open: 'Vanaf Hemelvaartsdag komt iedereen al langs'

Om 12 uur staan de eerste gasten al te popelen om het terras op te komen. Ondanks dat Willem Bollaart, eigenaar van Café 't Haantje, een mondkapje draagt zie je de grijns op zijn gezicht. Hij mag weer aan de slag in zijn geliefde zaak. "Er zijn nog een paar kleine dingetjes die we moeten repareren. Maar de ramen zitten er weer in. En het is nog even wachten op de deur, die moet speciaal op maat gemaakt worden. Maar we mogen weer open en dat is het allerbelangrijkste."

Naast Willem hebben ook zijn vaste gasten uitgekeken naar de heropening van 't Haantje. Marc van Marum is met zijn familie komen lunchen. "Ja ik had er echt zin in. Voordat het met die vuurwerkbom gebeurde zaten we met alle vaste gasten weer hier. Maar toen het net begon te lopen moest het café weer dicht. Dat is voor Willem natuurlijk ook hartstikke lullig."

Willem is ondertussen, samen met zijn gezin en personeel druk in de weer met het verzorgen van de terrasgasten. Tussen het opnemen van de bestelling heeft hij wel even tijd om nog vooruit te kijken. "We zijn gelukkig terug. Nu maar hopen dat de minister-president zegt dat we tot acht uur open mogen en dat de coronacijfers een beetje afnemen, dan kunnen we nog veel meer leuks doen!"

Nieuw plafond

Ook verderop bij The Hide Away zit de sfeer er goed in. Eigenaren Rob en Sylvia de Kreek zijn druk bezig met het brengen van drankjes naar het terras. Na een week is er weinig dat nog herinnert aan de ontploffing in het halletje. "Vanochtend zijn we druk bezig geweest om het plafond terug te zetten", vertelt Rob terwijl hij tevreden naar het eindresultaat kijkt. "En ook daar achter de deur, dat wandje hebben we ook vandaag weer opgetrokken."

Zus Sylvia kijkt ook tevreden rond in haar zaak. "Vanaf Hemelvaartsdag zijn we open, en eigenlijk is het iedere dag gewoon druk, echt geweldig! We hebben veel hulp gehad. Onze gasten stonden te popelen om te helpen." En die hulp vinden zowel Sylvia als Rob geweldig. "We kregen bloemen, mensen hebben geholpen met het opvegen van het glas en het schoonmaken. Voor ons was het een stukje waardering. Zo van: 'ze vinden het echt gezellig hier in ons café'.

Dat beamen ook de gasten die onder een kleine luifel zitten, schuilend voor de regen. "Ja grandioos dat het open is. Ik kan wel ergens anders heen gaan om een biertje te drinken, maar ik kom het liefste hier."