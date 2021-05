Feyenoord-huurlingen in play-offs om promotie: Vente scoort, Hendriks en Azarkan schakelen Antonucci uit

Feyenoord-huurling Dylan Vente heeft zich in de play-offs om promotie naar de eredivisie laten zien voor zijn club Roda JC. Vente maakte in de uitwedstrijd bij De Graafschap de openingstreffer. Huurlingen Ramon Hendriks en Marouan Azarkan wonnen met NAC van het FC Volendam van Francesco Antonucci. Laatstgenoemde gaf een assist en miste in de slotfase een strafschop.

Door de overwinningen van Roda JC (2-3) en NAC Breda (4-1) zijn De Graafschap en FC Volendam uitgeschakeld in de strijd om promotie naar de eredivisie. Eerder promoveerden SC Cambuur en Go Ahead Eagles naar de eredivisie.

Goal Vente, assist en gemiste strafschop Antonucci

Roda JC-speler Patrick Pflücke bracht Vente in de elfde minuut in de gelegenheid om te scoren. Hij bediende hem in de loop, waarop Vente de bal kon aannemen en voorbij De Graafschap-doelman Rody de Boer kon schieten. Oud-Excelsior-speler Daryl van Mieghem maakte twee minuten later wel al gelijk namens de thuisploeg. Ted van de Pavert kon daarna De Graafschap zelfs op 2-1 schieten, gevolgd door de 2-2 van Thijmen Goppel in de tweede helft. Diezelfde Goppel scoorde een kwartier voor tijd de beslissende goal: 2-3.

Basisklanten Hendriks en Azarkan hadden met NAC geen kind aan het FC Volendam Antonucci. Goals van Kaj de Rooij, Moïse Adiléhou en Lewis Fiorini zorgden voor een 3-0 voorsprong voor NAC. Samuele Mulattieri kon er op aangeven van Antonucci nog 3-1 van maken, maar Michaël Maria zorgde voor het slotakkoord: 4-1.

Antonucci kreeg in de slotfase nog een uitgelezen kans om Volendam terug te brengen in het duel. Hij mocht een strafschop nemen, maar miste hem.