Het weer van vandaag: af en toe zon, maar ook een paar buien

Zondagmorgen vroeg begint de dag met een paar regenbuien. Al snel in de ochtend trekken de buien weg en klaart het af en toe op. Vanmiddag maakt vooral het zuiden en oosten van de regio kans op een enkele regen- of onweersbui. Verder naar het westen is het droger en schijnt de zon vaker. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het is maximaal 14 graden.

Vanavond en vannacht zijn er af en toe opklaringen, maar kan er ook in heel de regio een enkele bui vallen. Het is 9 graden en er staat een zwakke zuidenwind.

Morgenochtend vallen er in heel de regio een aantal regenbuien. In de middag wordt het vanuit het westen droger en breekt de vaker door. Met name het oosten van de regio blijft ook in de middag gevoelig voor een enkele regen- of onweersbui. Het is 13 of 14 graden en er staat een matig tot hooguit vrij krachtige noordwestenwind.

VOORUITZICHTEN:

In de nieuwe werkweek blijft het ronduit wisselvallig met elke dag kans op een paar buien. Lokaal komt er ook weer onweer bij de buien voor en valt er soms veel regen in korte tijd. Ook de zon breekt nog regelmatig door, maar met temperaturen van slechts 14 of 15 graden is het fris voor de tijd van het jaar.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 11 en 20 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 17,7 graden en de minimumtemperatuur 7,7 graden. Er valt gemiddeld 17,6 mm neerslag.